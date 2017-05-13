في لفتة كريمة وتطبيقا لاستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية إلى التعاون والشراكة مع جميع الإدارات التابعة للوزارة، قامت إدارة الإعلام الديني بتوزيع «حقيبة نفائس» على موظفي الأوقاف بالإدارات المختلفة ومازال التوزيع جاريا بمختلف القطاعات.



صرح بذلك مدير إدارة الإعلام الديني في الوزارة «ندبا» سلمان الخليفان، حيث أوضح في بيان صحافي أن ذلك يتوافق مع مبدأ الشراكة المجتمعية والذي تبنته الوزارة وتحرص على تطبيقه مع جميع الوزارات والهيئات التي تتلاقى معها في الأهداف والرؤى والمضامين.



وبين الخليفان أن حقيبة نفائس تحمل بداخلها إصدارات الإدارة وبعض الهدايا العينية الأخرى، مشيرا إلى أن مشروع نفائس، والذي بات علامة في سماء الإعلام القيمي وسببا رئيسا في تهافت المؤسسات والوفود لمقر الإدارة لمعرفة سبل وأدوات تطبيقه وسر تميزه، يعتبر من أنجح المشاريع الإعلامية القيمية، كما أكد ذلك الخبراء والمختصون في مجال الإعلام.