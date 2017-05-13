تمر اليوم الذكرى التاسعة لوفاة سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، شيخ المراجل والمواقف والمبادرات الذي تتفاخر لأجله الأيام الشواهد على حياته ومنجزاته.

وتشرق شموس وتضيء أقمار معلنة أن سعدا سيظل نبراسا ينير الحياة لغيره رغم الرحيل والفراق، هكذا هم العظماء يا أميرنا الوالد.. هكذا هم الذين يتركون خلفهم أنهار الحب تروي ملايين البشر.

تسع سنوات مرت على رحيل سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله تعالى، وأفعاله وإنجازاته ومآثره لا تزال حاضرة وراسخة في قلوب وعقول تأبى نسيان شخصية محورية وعظيمة في تاريخ وطن كان فيه سمو الأمير الراحل رمزا من رموزه الكبار الذين لم يتوانوا في فداء الوطن بأنفسهم وأرواحهم في سبيل كل ما من شأنه إعلاء ورفعة اسم الكويت.

فمع كل يوم سيظل هذا الرجل في ذاكرتنا ووجداننا.. هذا الرجل الذي كان يبذل جهدا كبيرا من أجل الكويت، فكان له الدور الكبير في معالجة القضايا الاقتصادية والصحية والاجتماعية والمحلية، كما كان همه الأكبر هو أمن الكويت، حيث كان سموه يقف على القضايا ويتابعها بنفسه مع المختصين، وكان سموه يتلمس قضايا المواطنين من خلال جولات سموه وزيارته للدواوين.

ولا يسع كل مواطن ومقيم يتتبع سيرة الراحل في الذكرى التاسعة لوفاته إلا أن يقف إكبارا وإجلالا للجهود الجبارة التي بذلها المغفور له بإذن الله الشيخ سعد العبدالله في سبيل الذود عن الكويت وحمايتها من الأطماع الخارجية والتأكيد على وحدة صف شعبها ولحمته.

وكانت بصمات الفقيد واضحة في وضع دستور الدولة الحديثة، حيث شارك في لجنة صياغة الدستور وحرص على أن يثري الجلسات بنقاشات تهدف إلى الصياغة المثلى للدستور بما يضمن شرعية الدولة وحقوق مواطنيها على حد سواء.

سمو الشيخ سعد العبدالله هو الحاكم الـ 14 من سلسلة حكام آل الصباح التي أولاها الكويتيون بمحض إرادتهم أمانة الحكم عندما اختاروا الشيخ صباح بن جابر الأول لهذه المهمة قبل أكثر من قرنين ونصف القرن.

وسموه، رحمه الله، هو الأمير الرابع في عمر الدولة الدستورية التي بدأت بتوقيع المغفور له والده الشيخ عبدالله السالم الصباح على وثيقة الدستور في 11 نوفمبر 1962 معلنا بذلك دخول الكويت عهدا جديدا ومرحلة جديدة.

ويعد الشيخ سعد من صانعي السياسة الكويتية في مجالي الأمن والدفاع، فهو أول وزير للداخلية وثاني وزير للدفاع في ظل الدستور، وهو من الرجال الذين شاركوا وبفاعلية في وضع أسس بناء الكويت، فقد كان شاهدا على اللحظات الأولى لاستقلال الكويت وقيام دولتها الحديثة، وكان مشاركا في لجنة صياغة الدستور، وكان عضوا فاعلا في إنجازه بالمناقشات والنقاط التي كان يثيرها مع أعضاء اللجنة.

كان سموه، رحمه الله، أبا حنونا وأخا كريما وحاكما عادلا عشق الكويت وأهلها وسطر في حياته أسمى وأنبل وأصدق مشاعر الحب والوفاء والإخلاص والتضحية والعطاء لها ولأهلها فبادلته نفس المشاعر والأحاسيس فملك القلوب وتربع على عروشها.

حكم فعدل فشهدت له المحافل الدولية تلك المواقف عربيا وإسلاميا ودوليا، وكان كريما فصنيع يديه البيضاء امتد ليصل كل الأمصار، كان قريبا من المنكوبين والمحرومين والضعفاء والمساكين.. أعطى فأجزل العطاء بالسر والعلن لا يريد جزاء ولا شكورا خالصا لوجه الله وابتغاء مرضاته.

كان سموه، رحمه الله، طرازا فريدا من القادة يحمل في قلبه صفات إنسانية نبيلة وسامية تغلفها قوة العزيمة والحكمة وهذه الصفات التي تميز بها أهّلته لتحمل المسؤولية في أشد الفترات التي شهدتها الكويت خاصة في الغزو الآثم عام 1990 الذي تجلت خلاله صلابة موقفه وقوة إرادته فكان بحق بطلا في تحرير الكويت وبطلا في إعادة إعمارها.

وعلى صعيد الإنجازات النوعية الكبيرة عبر وزارات سموه المتعاقبة، حققت الحكومات التي ترأسها سموه، رحمه الله، الكثير والكثير من الإنجازات التي يصعب حصرها في هذه العجالة، والتي تنم عن سياسة حكيمة وتنظيم دقيق.

لقد واجهت الحكومات التي ترأسها الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، على التوالي ظروفا حافلة بالتحديات والأحداث الجسام على مختلف المستويات وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، وتمكنت بعون الله، سبحانه وتعالى، ثم بدعم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، وبدعم رفيق دربه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وقوة إرادته وحرصه وجهده، وإخلاص الكويتيين جميعا من وزراء ومسؤولين ومواطنين، تمكنت من مواجهة تلك الظروف الصعبة، والتعامل معها بما جنّب بلدنا العزيز العديد من المخاطر، كما حرصت الحكومات على تنفيذ برنامج عملها تحقيقا للأهداف والغايات الوطنية المرجوة، وعملت جاهدة على تعزيز قدرات البلاد الدفاعية، ورفع كفايتها البشرية والمادية بما يمكنها من صد أي عدوان خارجي يستهدف أمن الوطن وكيانه.

وعلى الصعيد الداخلي، قطعت الحكومات شوطا طويلا في تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية، والارتقاء بها إلى مستوى الأحداث بما مكنها من تأكيد دورها، وتجسيد فعاليتها في المحافظة على الاستقرار وأمن المواطنين وسلامتهم.

كما كان سموه، رحمه الله، يؤمن بأن ترسيخ نهج الشورى والديموقراطية البناءة كفيل بجمع الشمل، وصون الوحدة الوطنية، وتعزيز المسيرة التي أرسى دعائمها أسلافنا، وفي ظل الشورى والديموقراطية عاش مجتمعنا منذ القدم، كما دعا سموه، رحمه الله، إلى الوقفة الصادقة كي نتفادى الأخطاء والسلبيات ونعالجها، فمهما تباينت وجهات النظر والاجتهادات، فحبنا لكويتنا كفيل بإذابتها وصهرها وتوحيد صفوفنا، وتبقى الكويت فوق كل اعتبار، وقد حثنا سموه، رحمه الله، على أن يكون لنا من تاريخنا وتراثنا نبراس يهدي خطانا، ومن سير أسلافنا في تعاونهم وتراحمهم مثل يحتذى في يومنا وغدنا، فمهما تكن الأخطاء والتحديات فإن إيماننا ووحدتنا وصلابة عزيمتنا كفيلة بحلها وتجاوزها.

وما كاد سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله الصباح، رحمه الله، يضع حلولا للأزمات الاقتصادية التي اجتاحت الكويت خلال عقد الثمانينيات، حتى تصدى لمشكلة اضطراب الأمن، إذ كان على قناعة مؤداها أن استقرار الأمن في ربوع الوطن هو المدخل الحقيقي للتنمية والتقدم ورفاهية المواطنين.

وعلى الرغم من أن سمو الشيخ سعد، رحمه الله، وقف موقفا حاسما إزاء أي محاولة للعبث بأمن واستقرار الكويت، إلا أنه كان يرى أن الطريقة المثلى للتعامل مع ظاهرة الإرهاب هي الحوار، إذ إن العنف في رأيه لا يولد إلا عنفا، ومن الأجدى احتواء الحركات الإرهابية والتعامل مع القائمين بها بموضوعية وإيجابية وبعيدا عن التشنج، مع إدانته في الوقت نفسه لتلك الحركات التي كان من نتيجتها رسم صورة مشوهة عن الإسلام، وليس من شك في أن الإسلام بريء منها.

وعلى صعيد المواقف والمبادرات التي لا تعد ولا تحصى لسمو الأمير الوالد، لا ينسى الكويتيون شتاء عام 1993 عندما تعرضت البلاد لموجة أمطار غزيرة، وكان سمو الشيخ سعد العبدالله حريصا على متابعة الأوضاع بنفسه مع الوزراء المعنيين، وفي أحد الأيام وبعد صلاة الفجر مباشرة اتجه سمو الأمير الوالد إلى منطقة الجهراء التي تعرضت بيوتها لأضرار نتيجة الأمطار الغزيرة، وحرص على زيارة البيوت والأهالي المتضررين والإشراف بنفسه على عمل رجال الإطفاء والأمن والأشغال العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى حتى هدأت الأمور وعادت إلى وضعها الطبيعي.

لقد كان سعد العبدالله أعز الرجال، وأخلص الرجال، وأشجع الرجال، أحب الكويت وشعبها فبادلوه حبا بحب، عمل من أجلها عشرات السنين، فلم يمل ولم يكل، بل كان يزداد عطاء كل يوم، وأسهم بدور بارز في تطويرها ونمائها، وكان رجل دولة من طراز فريد، فاستحق لقب «سعد المبادرات والمواقف».

رحم الله سمو أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراهما، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأنعم عليها بنعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الإنسانية وصمام أمن الكويت بعد الله، عز وجل، وسمو ولي عهده الأمين.