افتتح القنصل العام للكويت د.عمر الكندري مدرسة (الكويت) في مخيم (نيكزلية) للنازحين العراقيين بمحافظة (دهوك) بتمويل من الكويت وتنفيذ الهلال الأحمر الكويتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

واكد القنصل الكندري في تصريح لـ «كونا» حرص الكويت على الوقوف بجانب الشعب العراقي وديمومة العملية التربوية للنازحين العراقيين حتى لو كانوا داخل المخيمات.

وقال ان «المساعدات التي تقدمها الكويت للنازحين العراقيين تنبع من واجبها في دعم الاشقاء وتخفيف معاناتهم، وتنفيذا لمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، الذي اوعز بتوجيه الجهد الانساني والاغاثي لنصرة العراقيين».

وأشار الكندري الى ان الكويت وضعت خطة اغاثية وإنسانية طموحة في الكثير من المحافظات المتضررة في العراق قدمت على اثرها مساعدات غذائية ودوائية بالإضافة الى انشاء العديد من المدارس وتجهيزها.

وكشف القنصل الكندري ان هناك خطة مستقبلية عاجلة لإنشاء عدد من المدارس في محافظة (نينوى) ومدينة (الموصل) على وجه الخصوص.

من جهته قال معاون محافظ دهوك لشؤون النازحين واللاجئين اسماعيل محمد احمد في تصريح مماثل لـ «كونا» ان الكويت ادت دورا مشهودا منذ بداية الازمة في محافظة «نينوى» قبل ثلاث سنوات. وأضاف ان «المساعدات الكويتية خصوصا بناء المدارس لها اثر كبير على ديمومة العملية التربوية للنازحين».

وأوضح احمد ان المساعدات الكويتية لم تقتصر على جانب واحد بل شملت العديد من الجوانب الإغاثية من خلال توزيع المواد الغذائية والصحية والتربوية.

واعرب عن شكره للكويت حكومة وشعبا داعيا الى المزيد من الدعم والمساعدة للنازحين العراقيين.