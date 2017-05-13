مسؤول عراقي: نشكر الكويت على تقديمها شتى المساعدات واستجابتها السريعة للمنكوبين والمحتاجين





وزعت الكويت من خلال الهلال الاحمر الكويتي 2500 سلة غذائية على أهالي الاحياء المحررة من الجانب الايمن من مدينة الموصل شمالي العراق.

وقال مسؤول توزيع المساعدات الانسانية في مؤسسة البارزاني الخيرية محمد بهاء الدين لـ «كونا» انه «بغية ايصال المواد الغذائية الضرورية الى الاحياء المحررة حديثا من الجانب الايمن من مدينة الموصل بادرت الكويت بارسال المواد الغذائية الضرورية الى الاهالي في تلك الاحياء».

واضاف ان هذه المساعدات جاءت تلبية لنداءات اهالي المنطقة الذين كانوا يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية الاساسية حيث تم توزيع 2500 سلة غذائية في تلك المناطق يستفيد منها نحو 15 الف شخص.

وتقدم بهاء الدين بالشكر للكويت على تقديمها شتى المساعدات واستجابتها السريعة للمنكوبين والمحتاجين.

وهذه هي المرة الثانية خلال اسبوع يتم خلالها توزيع المساعدات على اهالي الجانب الايمن، حيث قامت الكويت بتوزيع 2500 سلة اخرى في الجانب الايمن الاسبوع الماضي وبذلك تبلغ المساعدات الغذائية الكويتية الى الساحل الايمن 150 طنا من المواد الغذائية الضرورية.

من جهته، قال المواطن العراقي قاسم يونس لـ «كونا» إنه «بسبب العمليات العسكرية الجارية منذ سبعة اشهر كنا نعاني من نقص شديد في المواد الغذائية والمساعدات الكويتية جاءت في وقتها».

وأعرب يونس عن شكره وامتنانه للكويت على ايصال المساعدات الاغاثية العاجلة الى الاهالي الذين هم بحاجة ماسة الى تلك المساعدات.

يذكر ان ما يسمى تنظيم «داعش» يحاصر نحو 250 ألف مدني في الجانب الايمن من الموصل يعيشون في ظروف قاسية جدا وفقا لناشطين ومنظمات حقوقية.

ومع انطلاق عمليات تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش في 17 أكتوبر الماضي، قامت الكويت بإرسال مواد غذائية اغاثية الى المناطق المحررة وخصصت عشرات الآلاف من السلات الغذائية والآلاف من عبوات المياه لسكان تلك المناطق.