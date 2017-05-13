أعلنت قنصليتنا في اربيل تمويل الكويت إنشاء جناح خاص في مستشفى الطوارئ بمدينة اربيل بغية استقبال اكبر عدد من المصابين جراء العمليات العسكرية الجارية في الموصل.

وقال القنصل العام في اربيل د.عمر الكندري في تصريح لـ «كونا» انه «في اطار اهتمام الكويت بالنهوض بالواقع الصحي وتقديم المساعدات الطبية للنازحين العراقيين بادرت الكويت بإنشاء جناح (الكويت) في مستشفى الطوارئ باربيل».

وأوضح ان ذلك يأتي «لتخفيف الضغط الناتج عن العمليات العسكرية الجارية في الموصل على مستشفيات اربيل».

وأضاف الكندري ان الكويت قامت بإنشاء الجناح وتوفير جميع مستلزماته ليتم خلاله تقديم الخدمات الطبية الضرورية للمصابين من مدينة الموصل وأطرافها، مشيرا إلى ان العمل في المشروع في مراحله النهائية وسيتم افتتاح الجناح في غضون الايام المقبلة.