وهيب: تساعد على زيادة التركيز ومثالية لجميع الأشخاص

أحمد: الهدف منها كغيرها من الألعاب تجاري أكثر من أي شيء آخر

نبيل: من الأفضل أن يلعب الطفل بألعاب تنمي مهاراته وذكاءه





ندى أبو نصر

انتشرت في الأسواق لعبة جديدة تسمى لعبة «سبينر» وحققت انتشارا واسعا بين الصغار والكبار، ويروج البعض أنها تساعد في إزالة التوتر وتهدئة الأعصاب، ومساعدة الأطفال الذين يعانون من مرض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) وذلك لأنها تساعد أيضا على التركيز والإقلاع عن العادات السيئة مثل قضم الأظافر وهز الأقدام.



وقد صممت لعبة «سبينر» في مجموعة متنوعة من الأشكال والألوان، وتأتي على شكل مروحة مع كرة في الوسط مما يسمح لها بالدوران.



الا ان البعض الآخر يقول انها مضيعة للوقت وبالأخص وقت الطلاب لأنها تعطلهم كثيرا عن دراستهم وتؤثر على مستواهم الدراسي.



«الأنباء» استطلعت آراء بعض المختصين في علم النفس والطب للوقوف على الحقيقة، كما التقت بعض المواطنين والمقيمين لاستطلاع آرائهم.. وإلى التفاصيل:



في البداية قال الشاب احمد وهيب ان لعبة «سبينر» ليست فقط لعبة مسلية مذهلة ولكنها للذين يعانون من الملل، والقلق، وقصور الانتباه وفرط الحركة، والتوحد، كما انها تساعدك على البقاء مستيقظا أثناء قيادة السيارات لفترات طويلة.



انها لعبة الدوران التي لا يمكن الاستغناء عنها لأولئك الذين يحاولون الإقلاع عن العادات السيئة مثل قضم الأظافر، وهز الأقدام، كما تساعد في إبعاد الأعين عن الهواتف الذكية والآيباد لبعض الوقت.



ويؤيده الرأي اندرو سعيد فيؤكد انها لعبة مفيدة تساعد على التركيز وتستخدم في المشافي للأمراض النفسية ضد الاكتئاب كما انها تزيد من نسبة التركيز وتخفف من حدة التوتر.



لعبة تجارية



من جانبه يقول سامح نبيل ان لعبة «سبينر» تجارية وغير مفيدة او مجدية للأطفال وانا احبذ ان يلعب الطفل بألعاب تنمي مهاراته وذكاءه بينما هذه اللعبة تضيع الوقت وتعطل الاطفال عن واجباتهم المدرسية وتؤذي عيونهم.



وقال ابو هاشم احمد ان لعبة سبينر خطفت عقول التلاميذ صغارا وكبارا وانتشرت في العديد من البلدان العربية وهي لعبة الهدف منها كغيرها من الألعاب تجاري اكثر من اي شيء اخر، فقد حققت ارباحا كبيرة في كافة المتاجر بسبب اشكالها المختلفة وألوانها التي تجذب الاطفال ولهذا يجب ان يكون الاهل على وعي كبير لانها اصبحت تعطل الاطفال عن الدراسة حتى ان بعض الاطفال اصبحوا يأخذونها معهم الى المدرسة.



توعية الأطفال



وتقــــول الاخصائـــــية الاجتماعية عبير محمد ان هذه اللعبة انتشرت بشكل كبير في الفترة الاخيرة وبالأخص بين الاطفال والكثيرون مقتنعون انها تهدئ الأعصاب وتزيل التوتر واغلب الاطفال اصبحوا يقتنونها حتى ان ادارات المدارس حظرت تداولها واستخدامها وعملت على مصادرتها وفرضت عقوبات على التلاميذ حال استخدامها اثناء اليوم الدراسي.



وأضافت انه يجب ان يكون لدى الأهل وعي وتعاون مع المدرسة لتوعية اطفالهم وتنمية مهاراتهم بأشياء وألعاب مفيدة تزيد من نسبة الذكاء لديهم وتنمي قدراتهم العقلية والذهنية والعلمية في ان واحد.



بدورها قالت ام محمد ان ابنتها ألحت عليها كثيرا لشراء لعبة سبينر بحجة ان صديقاتها جميعا لديهن اياها مما اضطرها الى التوجه الى السوق وشرائها بعدة ألوان وأشكال وقد اقتنعت بشرائها عندما قرأت في وسائل التواصل الاجتماعي انها تزيل التوتر والضغط النفسي عن الاشخاص الذين يلعبون بها.



فيما قالت سمية شعبان انها على الرغم من احساسها بأن اطفالها اصبح لديهم ادمان على هذه اللعبة الا انها تشعر بأن تأثيرها السلبي اقل من تأثير الالعاب الالكترونية مثل الآيباد والبلاي ستيشن التي تؤثر على سلوكيات الاطفال.



وأشار احد بائعي الالعاب الى ان زيادة الاقبال على هذه اللعبة شجعت اصحاب المحلات على طرح اشكال وألوان مختلفة منها وبالفعل زاد الاقبال من الاطفال لاقتنائها.

اختصاصيو علم نفس: لا يوجد دليل علمي على أن سبينر تخفف التوتر أو تزيده

تقول استاذة علم النفس الأسري د.نادية الخالد انه ليس هناك دليل علمي على ان لعبة السبينر تخفف من التوتر او تزيده او انها مفيدة لمرضى التوحد لكن من نظرة نفسية فكل شيء نمسكه باليد يشغل خلايا المخ عن الحالة التي هو فيها كأن نقوم بحمل المسباح مثلا او السبينر، حيث ينتقل تركيز المخ من التركيز في المشكلة الى التركيز على ما يدور بيدنا وهذا يخفف من التوتر، وهكذا الامر عندما نمارس التمارين الرياضية. وعن آثارها الايجابية والسلبية تقول الخالد انها لعبة جيدة للأشخاص الذين يحبون ان يبعدوا تركيزهم عن مشاكلهم وضغوطاتهم ولكن ليست هناك دراسات اثبتت انها فعلا تزيد التوتر وأنا اؤيد شراءها اذا كانت فعلا تشعر الشخص بذلك الشعور الذي يخفف من التوتر.

وهناك تطبيقات اخرى مثل السبينر ظهرت وانتشرت ثم اختفت لان الناس احيانا يصبحون بحاجة لأي شيء يتمسكون به ليشعروا ان الحياة ايجابية، فكيف الحال اذا كانت لعبة يستطيع استعمالها الجميع؟

بدورها، قالت موجهة الخدمة النفسية بوزارة التربية وعضو مجلس ادارة رابطة الاجتماعيين الكويتيات والمعالجة النفسية د.سناء العصفور ان هذه اللعبة أصبحت تنزل الأسواق بأشكال مختلفة وهذا ما يزيد الرغبة لدى الاطفال خاصة في شرائها. وانا في رأيي كمعالجة نفسية لا توجد اثباتات علمية تقول ان هذه اللعبة تخفف من التوتر بل العكس ربما تزيده لان هناك بعض الاطفال تزيد الحركة الدائرية من توترهم ولهذا يجب ان يكون هناك وعي كبير لدى الأهالي وبالأخص انها اصبحت تعطل الأطفال عن دراستهم، لأنهم اصبحوا يأخذونها معهم الى المدارس على الرغم من انها ممنوعة. ومن المفترض ان اي لعبة تنزل الأسواق وتصاحبها ضجة كبيرة ان تقوم دراسات علمية عن مدى ايجابيتها او سلبيتها.

سبينر تسبب إجهاداً بصرياً ينتج عنه صداع

اكد استشاري طب وجراحة العيون والليزر في مركز الجارلله الالماني التخصصي د.محمد وجيه الديب انه لا يوجد ضرر مباشر على العين من مثل هذه الالعاب كالسبينر الا انها تسبب درجات متفاوتة من الاجهاد البصري وهو ما يعرف بمصطلح Eye strain or Muscuiar Asthenopia نتيجة متابعة العين للحركات السريعة لمثل هذه الالعاب مما ينتج عنه صداع ما فوق الجبهة، كما تتسبب الالعاب الالكترونية الاخرى مثل التاب والآيباد والهواتف المحمولة ايضا الى جانب الاجهاد البصري في زيادة نسبة الجفاف نتيجة التركيز لفترات طويلة على الشاشات وبالتالي انخفاض معدل الرمش الذي يقوم بتوزيع الدموع على سطح القرنية لذلك ينصح الوالدين بتقنين استخدام مثل هذه الالعاب لتكون متقطعة وألا تزيد عن ساعتين او ثلاث ساعات يوميا مع استخدام بعض المرطبات لتعويض الجفاف الناتج.