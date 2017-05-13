دعالي لـ «الأنباء»: الأكاديمية قدمت أول مسابقة قرآنية على مستوى العالم بمشاركة 27 دولة

لدينا 250 دارساً ودارسة و44 على قائمة الانتظار

نقيم ولائم للمسلمين في رمضان ويزورنا المسؤولون النرويجيون

أكد المنسق العام للعلاقات الخارجية لأكاديمية اقرأ بالنرويج محمد عبدالناصر دعالي أن أكاديمية «اقرأ» تعتني بالقرآن الكريم وتحاول الحفاظ على الهوية الإسلامية من خلال المركز.



لافتا الى أن الأكاديمية قدمت أول مسابقة قرآنية على مستوى أوروبا شارك فيها 27 دولة وأن أمل المسلمين هناك شراء المبنى المستأجر وجعله وقفا يستفيد من ريعه المسلمون ويربي الشباب على تعاليم الإسلام ومعرفة دينهم.



وقال إن هناك عددا من الطلبة على قائمة الانتظار للمشاركة في حفظ القرآن، وذلك لعدم استيعاب المركز العدد الكافي حيث لدينا 250 دارسا ودارسة ويوجد 44 على قائمة الانتظار.



وتحدث دعالي عن احتياجات الأكاديمية وعن طلبهم الدعم من المحسنين لتستمر الجالية المسلمة على تدارس القرآن وحفظه، وإلى نص الحوار:



ليلى الشافعي



أكد المنسق العام للعلاقات الخارجية لأكاديمية اقرأ بالنرويج محمد عبدالناصر دعالي أن أكاديمية «اقرأ» تعتني بالقرآن الكريم وتحاول الحفاظ على الهوية الإسلامية من خلال المركز.لافتا الى أن الأكاديمية قدمت أول مسابقة قرآنية على مستوى أوروبا شارك فيها 27 دولة وأن أمل المسلمين هناك شراء المبنى المستأجر وجعله وقفا يستفيد من ريعه المسلمون ويربي الشباب على تعاليم الإسلام ومعرفة دينهم.وقال إن هناك عددا من الطلبة على قائمة الانتظار للمشاركة في حفظ القرآن، وذلك لعدم استيعاب المركز العدد الكافي حيث لدينا 250 دارسا ودارسة ويوجد 44 على قائمة الانتظار.وتحدث دعالي عن احتياجات الأكاديمية وعن طلبهم الدعم من المحسنين لتستمر الجالية المسلمة على تدارس القرآن وحفظه، وإلى نص الحوار:

ما فكرة أكاديمية «اقرأ» ومتى تأسست؟

٭ أكاديمية «اقرأ» بالنرويج تعتني بالقرآن الكريم وتعمل على خدمته بكل الوسائل وعن طريقها تقام مسابقة للقرآن الكريم وهي أول مسابقة قرآنية على مستوى أوروبا شارك فيها 27 دولة وتأسست الأكاديمية عام 2010.

وما أهداف الجائزة؟

٭ إبراز اهتمام مسلمي أوروبا بكتاب الله الكريم والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وربط أبناء الجالية المسلمة في أوروبا بهويتهم من خلال تحفيظ القرآن الكريم وإذكاء روح المنافسة الشريفة بدينهم حفظا وأداء وفهما وتدبرا، وأيضا نعمل على غرس روح إحساس الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها من الدنيا وسعادتها في الآخرة وتحفيزا لهم نحو حفظ كتاب الله تعالى وتكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم.

ومم تتكون الجائزة؟

٭ من أربعة فروع: الفرع الاول، فرع حفظ القرآن كاملا والثاني حفظ خمسة عشر جزءا والثالث عشرة أجزاء والفرع الرابع خمسة أجزاء.

هل هناك شروط للمسابقة؟

٭ أن يكون المتسابق حامل الجنسية الأوروبية أو الاقامة، وألا يزيد عمره عن 35 سنة وأن ترشح الدولة المشاركة ثلاثة متسابقين فقط، وأن يلتزم المتسابق بالرواية التي اختارها في استمارة الترشيح، وأن يكون المتسابق متقنا لأحكام التجويد.

وهل الدراسة تقتصر على تحفيظ القرآن فقط؟

٭ لدينا فصول لتدريس التفسير والحديث والفقه والعقيدة واللغة العربية، ونفسر باللغة النرويجية لأن معظم الدارسين من أصول مختلفة لا يتقنون العربية.

كم عدد الطلبة الذين تخرجوا في الأكاديمية؟

٭ تم تخريج 40 حافظا وحافظة وحصل على الاجازة في السند 7 طالبات و4 طلبة.

ما أهم المشاريع التي أنتم بصدد القيام بها؟

٭ إنشاء وقف للمؤسسة لكي يستمرعطاؤها بدون توقف ومنها شراء المبنى القائم والمستأجر والذي نأمل تملكه.

ما أهم المشكلات التي تواجه عمل الأكاديمية؟

٭ قلة الدعم المالي وعدم توافر مقر أوسع لتحفيظ القرآن وأن نمتلك نحن مقرا بل استئجاره ونقوم بوقفه ليدر علينا ما نحتاج اليه من تحويل مشاريع إسلامية تعمل على تربية الشباب وتنشئة الجيل الإسلامي على معرفة دينهم المعرفة الصحيحة.

ما أهم ما تقوم به الأكاديمية؟ وما عدد الفصول لديكم؟

٭ تحفيظ القرآن الكريم وعلومه، والمسابقة القرآنية على مستوى أوروبا وعدد الفصول حاليا 13 فصلا فقط، ويوجد أكثر من 250 دارسا وعلى قائمة الانتظار 44 الى الآن، والدراسة تبدأ من سن 8 - 35 عاما وعدد النساء 180 امرأة.

من أين تمولون الأكاديمية؟

٭ من تبرعات المسلمين فقط.

كم تحتاجون لشراء المبنى وجعله وقفا؟

٭ نحتاج الى 4 ملايين يورو.

كم عدد سكان النرويج؟ وكم عدد المسلمين بها؟

٭ يبلغ عدد سكان النرويج 5 ملايين والمسلمين يمثلون 4% فقط.

هل علاقاتكم جيدة مع الحكومة النرويجية؟

٭ الحمد لله، فنحن على علاقة مع الحكومة ومع المنسق العام للعلاقات الخارجية والمسلمين بالنرويج يلتزمون بالقوانين ويعملون على تطبيق تعاليم الإسلام.

ما نشاطكم في رمضان؟

٭ الفطور جماعي للمسلمين ونستأجر في رمضان مكانا يستوعب المسلمين في العشر الأواخر ويحرص المسلمون في النرويج على صلاة التراويح والقيام والتجمع للفطور سويا بعد صيام 20 ساعة.



ووزارنا المسؤولون في رمضان، ومنهم رئيس البلدية، وفي العيد يتجمع المسلمين ويصلون صلاة العيد ويتبادلون التهاني ويحضر لنا عمدة المدينة والمسؤولون النرويجيون للتهنئة بالعيد.

هل لديكم إذاعة إسلامية أو نشاط خارجي؟

٭ يسمح لنا بساعة واحدة فقط في الإذاعة النرويجية تتحدث فيها الجالية المسلمة ونحن في حاجة لإذاعة وقنوات تلفزيونية تبث الإسلام وتظهر صورة الإسلام الوسطية بلا إفراط ولا تفريط.

وفي كل يوم جمعة نقدم درسا لغير المسلمين يتحدث عن الإسلام ويقدمه د.علي صالح.

كم عدد المراكز الإسلامية في النرويج؟

٭ يوجد في أوسلو 5 مراكز إسلامية و7 مصليات.

هل يوجد مسلمون بالنرويج يشاركون في البرلمان؟

٭ نعم يوجد 4 صوماليين وكردي وعراقي واثنان نرويجيين مسلمين.

وماذا عن التعايش وأنتم قلة مع النرويجيين؟

٭ المسلمون في النرويج يتعايشون وينسجمون مع غير المسلمين.

وماذا عن المساجد بالنرويج؟

٭ المسلمون يستأجرون مراكز للصلاة بعد الحصول على موافقة الحكومة ونحن بحاجة ماسة لترجمة معاني القرآن للمحافظة على الهوية الإسلامية وبحاجة الى شراء الأكاديمية والتوسع فيها، كما يحظى المسلمون في النرويج بالاحترام وعدد المسلمين في تزايد مستمر ونحن نركز في دروسنا الدعوية على محاربة التطرف وبيان ان الإسلام لا علاقة له بالارهاب.

ما مدى إقبال الطلبة النرويجيين على تعلم اللغة العربية؟

٭ المسلمون لا يتحدثون العربية لديهم شوق كبير لتعلم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم.

ما دور المؤسسة في الحفاظ على الهوية الإسلامية؟

٭ نحن نعيش في بلد يؤمن بالتعايش وقبول الآخر وممارسة تعاليم الإسلام متاحة من خلال المراكز الإسلامية، كما أن اصطحاب الآباء لأطفالهم في الصلاة وفي شهر رمضان يغرس في نفوس الأطفال الهوية الإسلامية.