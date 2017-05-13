190 طالباً حصلوا على نسبة امتياز و8 طلاب أتمّوا حفظ القرآن الكريم كاملاً





كرّمت ثانوية النجاة «حولي» متمثلة في مدير المدرسة عبدالله مبارك العجمي والمدير المساعد بدر العبدالغفور وجميع الهيئتين الإدارية والتعليمية الطلاب الفائقين، وذلك برعاية كريمة من مدير عام مدارس النجاة د.عبد الله إسماعيل الكندري.

حيث احتفلت النجاة «حولي» بتكريم 190 طالبا حاصلين على نسبة امتياز و8 طلاب أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا، وتم تكريم الطالب يوسف بدر العنزي الحاصل على المركز الأول على الكويت والمركز الثالث خليجيا في اولمبياد الفيزياء.

وهذا العدد من المتميزين لم يتحقق إلا من خلال جهود عملاقة من قبل إدارة مدارس النجاة بقيادة ربانها د.عبدالله اسماعيل الكندري والجهود العلمية والمهنية والمخلصة من قبل الهيئتين الإدارية والتعليمية والعمل بروح الفريق مستخدمين آليات تطوير منظومة رفع الأداء وآليات الجودة لرفع مستويات الإنماء المهني لجميع الكوادر التعليمية ثم تطبيق النموذج السوبرناتيقي العلمي لتطوير المخرج التعليمي لرفع مستويات الطلاب علميا وسلوكيا وهذا ينفذ وفق الاستراتيجية المقررة خلال العام الحالي من قبل إدارة مدارس النجاة.

وأرسلت إدارة المدرسة أربع بطاقات شكر لراعي الحفل د.عبدالله إسماعيل الكندري مدير عام مدارس النجاة، ولجميع أولياء أمور الطلاب المتميزين لما بذلوه من جهد مع أبنائهم وإدارة المدرسة لرفع مستويات أبنائهم، وإلى المعلمين الذين كان لهم الفضل لتبسيط وتدريب الطلاب لاستيعابهم المواد العلمية لتحقيقهم التميز المنشود، وإلى الطلاب المتفوقين الذين تحلوا بالصبر وبذل الجهد وطاعة معلميهم وآبائهم وأداروا أوقاتهم خدمة لهدف تميزهم.

وفــي الختام تقـــــدم إدارة المدرسة التهنئــــة لجميع طلابها المتفوقين وتتمنى لهم مزيدا من التميز (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).