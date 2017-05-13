عبدالهادي العجمي

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق لها، كشفت مصادر عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع عن صدور المرسوم الأميري الخاص بترقية 15 ضابطا من الدفعة (19) من رتبة عقيد الى رتبة عميد، و48 ضابطا من الدفعة (23) من رتبة مقدم الى رتبة عقيد، مشيرة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد سيقوم بتقليد الضباط رتبهم الجديدة يوم الاثنين المقبل.

إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأميركية سيلتقي خلالها القيادة الأميركية لبحث وتوقيع عدة صفقات عسكرية.