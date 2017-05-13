كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن تواصل النوبة (ب) التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ الحملات الميدانية على المخازن بمنطقة الشويخ الصناعية للتأكد من مدى التزام أصحاب المخازن بلوائح البلدية ، مشيرة إلى أن الحملات قد أسفرت عن مصادرة 21 طناً و 264 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بجوار المخازن مجهولة المصدر وتم إتلاف الكمية بالتعاون مع النوبة "ب"بمركز الشويخ الصناعية للنظافة العامة، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بجاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.

ومن جانبه أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة المهندس عبدالله جابر، أن مفتشي النوبة قاموا بمصادرة وإتلاف 21 طناً و 264 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية اشتملت على 6 أطنان و264 كيلوغرام ملح تحتوي على 870 كرتونة ، مؤكدا على أنه تم اتلاف 14 طناً و500 كجم من الملح اشتملت على 580 كيس ملح زنة الكيس الواحد 25 كيلوجراماً.

وأشار جابر إلى انه تم اتلاف 500 كيلو من الحب الشمسي اشتملت على 100 كيس ، مشيرا إلى أن الحملات ستكون مستمرة ومكثفة في الأيام المقبلة.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر ‪ (1844448) أو التواصل عبر حساب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.