حنان عبد المعبود

اكد وزير الصحة د. جمال الحربي، دخول اكثر من 10 آلاف متقاعد للمستشفيات ضمن نظام "عافية" للتأمين الصحي خلال 6 أشهر من بدء العمل به بالإضافة إلى إجراء 3750 عملية جراحية و5000 منظار وما يقارب من 20 ألف أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي.

جاء هذا ضمن تصريح له خلال افتتاحه ملتقى "عافية لخدمات التأمين الصحي للمتقاعدين"، بحضور وزير الصحة السابق د. علي العبيدي.

وأشار الحربي في إطار حديثه، إلى أن "هناك ملاحظات للتوسع بالخدمات المقدمة منها دعامات القلب وعمليات الأورام الحميدة والخبيثة وتركيب المفاصل وكذلك الأسنان الثابتة مع الأجهزة والمستلزمات الطبية مثل الكرسي المتحرك والعمار والنظارات، والنظر مستقبلا في إضافة السماعات الطبية".

وأشار الوزير الحربي إلى أن "عدد المتقاعدين يصل إلى 117 ألف متقاعد بينما البطاقات وزعت على 105 آلاف متقاعد"، لافتا إلى "النظر في إضافة فئة ربات البيوت وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأهالي الشهداء إلى المستفيدين من الخدمة".