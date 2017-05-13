قامت البلاد اليوم السبت، بتوفير 4500 طاولة دراسية والف سبورة لمدارس النازحين في محافظتي السليمانية ودهوك باقليم كردستان العراق.

وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل، الدكتور عمر الكندري، إن "دولة الكويت استمراراً لجهودها في الوقوف بجانب النازحين الموجودين في إقليم كردستان قامت اليوم بزيارة ممثلية وزارة التربية في مدينة السليمانية وذلك للاطلاع على أوضاع الطلبة النازحين الموجودين في المحافظة وبحث سبل التعاون مع الممثلية".

وأضاف أن "البلاد تولي اهتماماً بالغاً بالقطاع التعليمي ما دفعها إلى إنشاء العديد من المدارس لاستيعاب الطلبة النازحين في العديد من المحافظات بالعراق".

ولفت الى ان دولة الكويت قامت بتوزيع عدد من الطاولات المدرسية والسبورات على مدارس الطلبة النازحين في السليمانية مؤكدا ان المساعدات التي تقدمها دولة الكويت تأتي تلبية لتوجيهات سامية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي امر بالاسراع بتقديم العون والوقوف مع الاخوة النازحين في العراق من خلال حملة (الكويت بجانبكم).