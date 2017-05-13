فاز المخترع الكويتي عادل الوصيص، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية على اختراعه (حزام الأمان) وذلك ضمن تصنيف اختراعات (الأجهزة والأدوات) بالمعرض الدولي للاختراعات والإبداعات والتقنيات (ايتكس) الذي تستضيفه ماليزيا.

وأهدى الوصيص وهو احد منتسبي (مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع) الذي يندرج تحت (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) هذا الإنجاز لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المشجع الأول للإبداع وتطوير العلوم.

واعرب الوصيص عن شكره ل(مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع) وعلى رأسه مدير عام المركز الدكتور عمر البناي لتبنيه فكرة اختراعه ومساعدته في إنجازه وتطويره وتجهيزه كمنتج قابل للتسويق ليكون منافسا للمنتجات الأخرى الموجودة في السوق.

كما اعرب الوصيص عن شكره لجميع طاقم مكتب براءات الاختراع التابع ل(الامانة العامة بمحلس التعاون لدول الخليج العربية) وعلى رأسهم مدير عام المكتب عبدالله المقحم على دعمهم وتذليلهم لكافة العقبات التي واجهت المشاركين من دول مجلس التعاون وسفير دولة الكويت في ماليزيا سعد العسعوسي على اهتمامه ومتابعته وحضوره للجناح الكويتي في المعرض.

يذكر ان جهاز (حزام الامان) الذي اخترعه الوصيص عبارة عن حزام يتم ارتداؤه واستخدامه بسهولة من قبل جميع الفئات العمرية عند حدوث الحرائق في المباني والأبراج الشاهقة وهو يساهم بإنقاذ الناس من خلال كسر زجاج النوافذ المضغوطة واستخدامه للنزول الى الأسفل بشكل آمن.

وكانت ماليزيا قد استضافت معرض (ايتكس) الذي يختتم اعماله اليوم في نسخته ال 28 في ال 11 من مايو الجاري بمشاركة اكثر من 1000 اختراع جديد قدمه باحثون من مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي اضافة الى المخترعين الشباب وكذلك بعض الشركات الإبداعية والتقنية من 24 دولة منها الكويت والبحرين والسعودية وقطر وعمان والإمارات والصين ومصر وإيران وبريطانيا وألمانيا ورومانيا وكوريا وتركيا وغيرها من الدول.

ويعتبر المعرض الذي تنظمه الجمعية الماليزية الاختراعات منذ عام 1989 منصة دولية للمخترعين والمستثمرين والباحثين والعلماء لترويج الاختراعات والإبداعات والتقنيات والتبادل التجاري والخبرات في العلوم والمعرفة.