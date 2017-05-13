أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم السبت ،عن إدانة واستنكار البلاد الشديدين للعمل "الإرهابي" الذي وقع في حي المستورة في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأسفر عن مقتل شخصين أحدهما طفل وإصابة آخرين.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة الشقيقة وتأييدها في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها العزيز من كل سوء.