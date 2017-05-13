أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، اليوم السبت ، خلو البلاد من السلالة الجديدة لفيروس انفلونزا الطيور (العترة إتش 5 إن 8) "ما يعني أن الإنتاج الحيواني والداجن أصبح خاليا من الإصابة بالمرض".

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنه خلال في الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين اكتشفت إصابات "محدودة" بفيروس انفلونزا الطيور حيث تم إخطار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وفقا للمعمول به عالميا في هذا الشأن والإعلان عن الإصابة.

وأضافت أن السلطات السعودية قامت على اثر ذلك بمخاطبة الجهات المعنية لوقف استيراد البيض والدواجن من الكويت كإجراء احترازي متعارف عليه عالميا مشابها للقرارات التي تتخذها الكويت "دوريا" لحظر الاستيراد من الدول التي يتم اكتشاف المرض فيها ويتم رفعه فور الإعلان عن احتواء الإصابة والقضاء على المرض.

وأوضحت أنه بتضافر الجهود تم احتواء الإصابات والقضاء عليها وإعلان البلاد خالية من المرض وذلك بعد أن اثبتت النتائج المخبرية للعينات التى تم جمعها على مدار الشهور الثلاثة الماضية "سلبية النتائج" ،مبينة أن المنظمة العالمية قامت على اثر ذلك بالإعلان في نشرتها الدورية المختصة خلو دولة الكويت من الإصابة.

وأفادت الهيئة بأنه لم يرد إليها أي إخطارات تفيد برفض دخول شحنات واردة من دولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية ولا دول الجوار مبينة انه يجرى حاليا رفع الحظر عن المنتجات الكويتية.