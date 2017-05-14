أجرت إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل دراسة إحصائية تحليلية حول جرائم الأحداث في الكويت خلال الفترة من 2006 إلى 2015، وهدفت الدراسة إلى التعرف على ظاهرة انحراف الأحداث والأسباب المؤدية لها وطرق مواجهتها والوقاية منها، وذلك عبر التعرف على أثر الأسرة والمجتمع والمدرسة ووسائل الإعلام على الأحداث، كما ألقت الضوء على جرائم الأحداث خلال الفترة من 2006 وحتى 2015، بالإضافة إلى التنبؤ بأعداد القضايا ومرتكبيها خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وتتمثل أهمية الدراسة في نوعية القضايا التي تتناولها حيث يعد انحراف فئة الأحداث هو المدخل الواقعي لمواجهة مشاكل الجريمة في المجتمعات الحديثة ومن بينها المجتمع الكويتي، لما تثيره من مشكلات اجتماعية واقتصادية ونفسية وتربوية وقانونية ما يدعو لمواجهة هذه الظاهرة بمعالجة العوامل المسببة لها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى توجيه قدرة الشباب الوجهة السليمة وتقديم الاقتراحات التي تكفل حمايتهم من الانحراف.

وتتضمن الدراسة جانبين أحدهما نظري والآخر عملي، حيث يشمل الجانب النظري الأسباب التي تدفع لانحراف الشباب من الناحية الأسرية وأساليب التنشئة الاجتماعية، بالإضافة إلى أثر وسائل الإعلام والعوامل الذاتية الخاصة المتعلقة بالأحداث وطرق معالجتها عبر وضع الحلول والمقترحات المناسبة لها، أما الجانب العملي فيتضمن معالجة موضوع الدراسة من خلال جمع وتحليل وتفسير البيانات والإحصائيات وصولا إلى المؤشرات والدلائل العلمية، بما يؤدي إلى الاستفادة من النتائج التي يتم التوصل إليها ومن ثم فإن الدراسة تقدم للباحثين والدارسين مرجعا في هذا المجال.

كما تتضمن الدراسة التوصيات والمقترحات المناسبة لوضعها أمام صناع القرار بما يساهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات الصحيحة لاستنادها الى أسس علمية وبما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.

يذكر أن جهود العاملين في إدارة الإحصاء والبحوث قد تواصلت لإنجاز هذه الدراسة عبر مساهماتهم الفعالة لمزيد من التدقيق في الحصول على النتائج البحثية. ​