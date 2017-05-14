بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون عبدالله الحمدان عن اجراء حركة تثبيت وندب عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمراقبين في الوزارة، موضحا انه تم تثبيت كل من دلال المطيري مديرة لإدارة التحقيقات والعقود في قطاع الشؤون القانونية، وسعد العازمي مديرا لإدارة المجالس واللجان في مكتب الوزير، وعبد الرضا كوزاد مديرا لإدارة التوريدات والمخازن، وشروق العوض مراقبا للتحقيقات والعقود في قطاع الشؤون القانونية، ومشعل الرشيدي مراقبا لشؤون المجالس واللجان في مكتب الوزير.

وذكر الحمدان انه تم تثبيت منى عبدالله الكندري رئيسا لقسم ترتيب الوظائف بإدارة الشؤون الإدارية، وسلطان مهنا السبيعي رئيسا لقسم العقود والتحقيقات بالقطاع القانوني، وفهد عطية الحمدان رئيسا لقسم شؤون المجالس واللجان في مكتب الوزير، ومحمد لافي المطيري رئيسا لقسم السكرتارية بإدارة تنمية المجتمع، ومشاعل حامد الشمري رئيسا لقسم السكرتارية بإدارة التحقيقات والعقود في القطاع القانوني، ومنيرة عبدالعزيز الصقر رئيسا لقسم المصروفات في الإدارة المالية، وسهام عبدالله الشمار رئيسا لقسم المطبوعات في إدارة العلاقات العامة والإعلام، وظافر مسفر العجمي رئيسا لقسم حسابات الجمعيات الاهلية بإدارة الجمعيات الاهلية.

وأوضح انه تم ندب كل من د.مريم العازمي مديرة لإدارة المرأة والطفولة، ونادية العازمي مديرة لإدارة تنمية المجتمع، وهدى الراشد مديرة لمكتب وكيل الوزارة، وحمد ساير العنزي مديرا لمكتب الامن والحراسة والخدمات الإدارية بقطاع الشؤون المالية والإدارية، وفايز عويد الديحاني مراقبا للمتابعة والتنسيق بمكتب وكيل الوزارة، وسارة معضد الدوسري مراقبة للوحدات الاجتماعية بإدارة الرعاية الاسرية، وخالد عامر العجمي مراقبا ببيوت الضيافة في إدارة الحضانة العائلية، وحمد فهد المطيري مراقبا للميزانيات في إدارة الرقابة التعاونية.

ولفت الى انه تم ندب لوظيفة رئيس قسم كل من بدر اللميع للقسم الفني بمكتب الوكيل، وايمان الحمد لقسم السكرتارية في مكتب الوزير، ومعالي العازمي لوحدة الفردوس بإدارة الرعاية الاسرية، وانفال المويل لقسم البحوث الاجتماعية بإدارة الرعاية الاسرية، وبدرية القملاس بقسم شؤون المشاريع الخيرية في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، ويوسف المطيري لمركز تنمية المجتمع بالفردوس، وصغرى عباس لقسم الانتخابات بإدارة الانتخابات وشؤون العضوية بقطاع التعاون، وجمعان الونده لقسم الدعم الإداري بمركز الارشاد النفسي والاجتماعي، وعبدالله العازمي لقسم الميزانيات بالرقابة التعاونية، ومنيرة الكندري لقسم مكتب التدقيق والمتابعة والمساعدات العامة.