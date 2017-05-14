اعلن عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المشتريات والتسويق في جمعية مشرف التعاونية علي الفهد ان من اولويات مجلس الادارة واهتماماته العمل على تحقيق الرضا التام للمساهمين ورواد الجمعية مع توفير كل متطلباتهم التسويقية والخدماتية، ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم.

واعلن الفهد عن انطلاق مهرجان سلع المساهمين خلال الفترة من 15 الى 25 مايو في سوق ضاحية مبارك العبدالله (غرب مشرف) بنسبة خصم 70% على اهم المواد الرمضانية كما تم تجهيز مهرجان السلع الرمضانية في السوق المركزي بتاريخ 17 مايو على أكثر من 700 صنف بمزايا وعروض خاصة وبنسبة خصومات تصل الى 50% ويستمر حتى 10 يونيو من شهر رمضان المبارك وتشمل اهم الاصناف وتشكيلة حديثة متنوعة من المواد الغذائية والاستهلاكية بمشاركة كبرى الشركات وبدعم من الجمعية التي دأبت على تقديم دعم السلع لمعظم الاصناف الرمضانية المطلوبة والمشاركة في المهرجانات ليستفيد منها المساهم والزائر في مشترياته خلال فترة المهرجان.

وتابع: والى جانب السلة الرمضانية للمساهمين والتي سنقدمها للمساهمين يوم 15 الى 25 مايو وبلغت تكلفتها 51 دينارا وتميزت هذه السنة بأفضل الاصناف المختارة وهي تشمل اهم الاصناف الرمضانية ومن أعلى المبيعات طلبا وسيتم توزيعها بسوق ضاحية مبارك العبدالله بسعر دينار واحد فقط بدعم من مخصص تخفيض الأسعار المعتمد لخدمة المساهمين على مدار العام.

وزاد: ايضا سينطلق مهرجان لوازم العائلة يوم 17 مايو بخصومات تصل الى 60% على اكثر من 300 صنف وستتوفر فيه معظم ما تحتاجه الاسرة وخاصة مستلزمات شهر رمضان الى جانب مهرجان العطور والتجميل يوم 22 مايو ويستمر لمدة 3 ايام بنسبة خصم 20%، مؤكدا ان تعاونية مشرف تحظى بإقبال كبير من كل المناطق وان المهرجانات التسويقية السابقة حققت نجاحات واقبالا كبيرا.