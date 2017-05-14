السويدان: المرأة شريك في التنمية الشاملة والمستدامة

الكندري: نساء الكويت واجهن التحديات في أحلك الظروف

دارين العلي

أكد عدد من الشخصيات النسائية الكويتية أن الرعاية السامية لاحتفاليات المرأة دليل على اهتمام صاحب السمو بالمرأة وتقدير دورها وأن اقرار الحكومة ليوم ١٦ مايو من كل عام يوما للمرأة الكويتية هو انجاز يحسب للجنة المرأة التابعة لمجلس الوزراء.

ورأت تلك الشخصيات في تصريحات صحافية امس بمناسبة الاستعدادات للاحتفال بيوم المرأة الكويتية الذي يوافق 16 الجاري أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها عبر التاريخ وكان لها الدور البارز في النهوض بالمجتمع حتى في أحلك الفترات التي مرت بها الكويت أثناء الاحتلال العراقي الغاشم.

وأكدت مديرة المركز الاقليمي للطفولة والامومة د.سعاد السويدان ان المرأة الكويتية لها دور بارز في دفع عجلة التنمية المستقبلية ولا يستهان بها لانها شريك تنموي في التنمية الشاملة المستدامة بل انها احد أهم الاطراف في تحقيق تلك التنمية بما تتميز به من قدرة على مواجهة التحديات والصعاب.

من جانبها قالت مدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بالهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري ان اقرار يوم للمرأة الكويتية مبادرة حكومية جديرة بالاهتمام ولابد ان يكون هناك إبراز لدور المرأة وتكريم سنوي للمبدعات والقياديات اللاتي تركن بصمة في مجال عملهن وخدمة وطنهن في كافة المجالات.



وأشادت الكندري بدور المرأة الكويتية ومواجهتها للتحديات حتى في أصعب الظروف لافتة الى ان خير دليل على ذلك فترة الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت والشهيدات اللاتي ضحين بأرواحهن من أجل الكويت.

بدورها عبرت استشاري الجودة الدولي جليلة الحمدان عن سعادتها بنجاحات المرأة الكويتية التي تحققت بجدارة بعد مواجهة العديد من التحديات واستطاعت ان تثبت للعالم انها ربة بيت وأم مميزة وامرأة عاملة ناجحة قادرة على ان تحقق طموحاتها.

وقالت ان المرأة الكويتية قادرة على لعب دور هام وريادي وان ما نشاهده من تميز وابداع وابتكار لشباب وشابات الوطن الغالي انما هو نتائج اهتمام وتربية ومجهود لهذه المرأة التي خاضت جميع المجالات وساهمت بنجاح في تحريك عجلة التنمية.

في السياق ذاته، أوضحت رئيس مبادرة رائدات السلام فاطمة العقروقة أن دور المرأة فاعل ومميز في جميع دول العالم ولا يمكن أن ينكر أحد هذا الدور الفعال في أي مجتمع فما بالك بالمرأة الكويتية التي تعتبر نموذجا للكفاءة والعطاء.

وأشارت إلى أنه بالرغم من تراجع الكويت في التعليم والتنمية البشرية ومؤشرات محاربة الفساد فإن المرأة الكويتية لها دور بارز ومتميز رغم أن موقعها في مناصب اتخاذ القرار مازال محدودا ولا يتجاوز 4% ورغم كل التحديات التي تواجه المرأة إلا أنها برزت في العديد من المجالات في القطاعين الحكومي والخاص وفي منظمات المجتمع المدني.