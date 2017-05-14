الدورة أقيمت لأول مرة في الكويت وخرّجت 100 مشارك ومشاركة

ليلى الشافعي

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية أحمد الباطني ان نجاح المنابر القرآنية يأتي بعد فضل الله أولا ثم التعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة مساجد محافظة حولي وإدارة شؤون القرآن الكريم وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ودعم المحسنين والمحسنات.



جاء ذلك في الحفل الذي أقيم أول من امس لاختتام فعاليات دورة الشيخ العلامة د.غانم قدوري الحمد في علم المصحف وضبطه التي أقيمت لأول مرة في الكويت بإدارة مساجد محافظة حولي ولتكريم من اجتاز هذه الدورة التي استغرقت شهرا كاملا.



وقال الباطني: ان جمعية المنابر درجت على طرح المشاريع النوعية وغير التقليدية لخدمة القرآن الكريم، وذلك انطلاقا من حرصها ورؤيتها التي تقوم على تحقيق الريادة والتميز.



وأوضح ان استضافة الشيخ العلامة غانم الحمد أتت تفعيلا لمشروع «عالية القراءات» وانها أسهمت في تخريج وإجازة 100 مشارك ومشاركة في الحفاظ وطلبة العلم والقراء في مجال علم رسم المصحف وضبطه، موضحا ان المتقدمين للدورة تمت متابعة أدائهم بشكل دقيق، وذلك تحقيقا للتأصيل العلمي وتفعيلا لضوابط الجودة والتميز.

وأضاف الباطني: ان الجهود تضافرت لتتويج أنشطة مشروع «عالية القراءات» بعقد دورة «علم رسم المصحف وضبطه» ومجلس السماع والإجازة والتعليق على كتابي «الميسر في علم رسم المصحف وضبطه» والشرح الوجيز على المقدمة الجزرية والتي أقيمت لمصنفها العلامة د.غانم الحمد والتي حضرها جمع غفير من طلبة العلم وحفظة كتاب الله، مبينا ان المنابر القرآنية تهدف من خلال هذا المشروع الى تكوين الحفاظ والقراء بالطريقة التي سار عليها كبار العلماء الأقدمين بربطهم بالقرآن الكريم وعلومه المختلفة دراية ورواية.



وقال الباطني: لا يسعنا إلا ان نشكر للعلامة الحمد صبره وسعة صدره طيلة فترة الدورة العلمية ومجالس السماع وحرصه على تقديم المادة العلمية بشكل ميسر وإحالات تاريخية وعرض تقديمي متميز، مضيفا انه انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل»، فإننا نشكر الله، جل وعلا، أن وفقنا وأعاننا ونسأله الإخلاص والقبول ثم نخص بالشكر كلا من: د.خالد الحيص مدير ادارة مساجد محافظة حولي وناصر الكندري مراقب ادارة شؤون القرآن الكريم ود.وليد العلي العميد المساعد لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية وجميع من أسهم في إنجاح هذه الدورة من أعضاء ومشرفين وإداريين، كما نشكر المشاركين والمشاركات من طلبة وطالبات العلم والمشايخ والباحثين.

من جانبه، قال د.محمد باني ممثلا لإدارة مساجد محافظة حولي: اننا نفخر في هذه الليلة بمثل هذه الشراكة بإقامة هذه الدورة العلمية المكثفة للعلامة غانم قدوري مع جمعية المنابر القرآنية بوصفها أول جمعية قرآنية متخصصة في الكويت، ونسأل الله ان يجعلنا جميعا في خدمة كتابه العظيم ونشر علومه انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» حتى نكون مع أهل القرآن وأهل الله وخاصته، وحري بنا أن تتكاتف جميع الجهود لتقديم أشرف العلوم وأزكاها مع كتاب الله، عز وجل.