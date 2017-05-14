سيّرت لجنة التعريف بالإسلام رحلة عمرة المتبرعة الفاضلة منيرة الرشيدي الأولى تحت شعار «اللهم أعط منفقا خلفا» بحضور مختار منطقة المنقف منصور حمود الهاجري، وضمت الرحلة نخبة من المهتدين الجدد والجاليات المسلمة بلغ عددهم 50 معتمرا من شتى الجنسيات وتستمر فعاليات الرحلة مدة 7 أيام.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الحج والعمرة ومدير لجنة التعريف بالإسلام فرع المنقف المحامي منيف العجمي بتوفيق الله جل وعلا ثم بعطاء أهل الكويت الخيرين سيرت اللجنة 314 رحلة عمرة للمهتدين الجدد والجاليات، وهذا يعكس خيرية وإنسانية أهل هذا البلد المعطاء الذي نال لقب «دولة إنسانية عظمى» من قبل مجلس المحافظين للشرق الأوسط البريطاني، وقبلها «مركزا للعمل الإنساني» وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب قائدا للعمل الإنساني في بادرة هي الأولى عربيا، مؤكدا ان هذا الحصاد وتلك الأوسمة هي نتاج جهود فرق عمل مؤسسي منظم، استطاعت ان تقدم العون والخير للمستفيدين داخل وخارج الكويت فكانت الريادة الإنسانية عنوانا للكويت.