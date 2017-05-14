محمد راتب
أكد رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان ان انتهاء الاستجواب بعد عرضه بالطرق الديموقراطية يستدعي من السلطتين التشريعية والتنفيذية النظر نحو المستقبل بعين التفاؤل والتعاون المشترك والبناء لمصلحة الوطن والمواطن، وتطبيق خطابات والد الجميع السامية وخصوصا إقرار القوانين التي تنعكس إيجابا على المجتمع.
وأضاف انه آن الأوان لإيجاد حلول وإقرار قوانين لتنويع مصادر الدخل وتطبيقها على ارض الواقع وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في المشاريع الحكومية التنموية واستغلال الفوائض المالية السابقة والاستثمارات الخارجية في تعزيز الاقتصاد والدفع بعجلة البناء واللحاق بركب الدول المتقدمة، مشددا على أن الحركة الشعبية الوطنية تمد يد التعاون للحكومة ومجلس الأمة.