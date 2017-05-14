دارين العلي

دخل مشروع تركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية الأرضية والواقعة ضمن الحيز الجغرافي لمحافظة الجهراء حيز الطرح بعد أن وضعت وزارة الكهرباء والماء الجدول الزمني الخاص بتنفيذه حتى 2019.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة إن البرنامج الزمني تضمن 29 شهرا للإعلان والتعاقد والتشييد والبناء والإشراف ودخول الخدمة في الأول من أبريل عام 2019 بتكلفة إجمالية 25 مليون دينار وذلك بهدف الاستعانة بأحدث التقنيات لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه من خلال استخدام بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة.

وأشارت المصادر إلى ان المشروع يأتي ضمن مشاريع عديدة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة تحقيقا للرؤية السامية بإنتاج 15% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030 والاستفادة القصوى من المقومات المتاحة للكويت من الطاقة الشمسية والرياح بهدف تقليل من الاعتماد على انتاج الكهرباء من النفط التقليدي الذي يستنزف ما يقرب من 340 الف برميل يوميا وفقا لآخر احصاءات العام 2016.

وأوضحت المصادر ان إنتاج 15% من الطاقة البديلة يعني انتاج 3000 ميغاواط منها ما يمثل تحديا كبيرا تسعى جميع الجهات الحكومية الى اجتيازه من خلال المشاريع، ومن بين هذه الجهات معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والقطاع النفطي وغيره من الجهات الحكومية الأخرى التي تتضمن خططها تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة.