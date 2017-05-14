محمد راتب

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن الكويت خالية من العترة H5N8 لمرض إنفلونزا الطيور، مؤكدة أن الإنتاج الحيواني والداجن أصبح خاليا من الإصابة بالمرض، وبما انه لم يرد إلى الهيئة أي إخطارات تفيد رفض دخول شحنات صادرة من الكويت إلى السعودية ولا دول الجوار فإنه جار حاليا رفع الحظر عن المنتجات الكويتية بعد ان أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية خلو الكويت من المرض وفق ما هو متبع عالميا.



وأشارت الهيئة إلى انه خلال الشهور من يناير إلى مارس 2017 تم اكتشاف بعض الإصابات المحدودة بمرض إنفلونزا الطيور، الأمر الذي دعا الهيئة الى اخطار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وفقا للمعمول به عالميا والإعلان عن الإصابة آذاك، وقد قامت السلطات السعودية على اثر ذلك بمخاطبة الجهات المعنية لوقف استيراد البيض والدواجن من الكويت كإجراء احترازي متعارف عليه عالميا مشابها للقرارات التي تتخذها الكويت دوريا لحظر دخول الطيور والبيض من الدول التي يتم الإعلان عن اصابتها بالمرض وانهاء الحظر عقب الإعلان عن احتواء الإصابة والقضاء على المرض.