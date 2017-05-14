قرر مجلس إدارة جمعية الصحافيين تشكيل اللجان العاملة بالجمعية على النحو التالي: الزميل عدنان الراشد ـ أمين السر ـ رئيسا للجنة شؤون المهنة والعضوية، الزميلة رابعة حسين مكي الجمعة ـ عضو مجلس الإدارة ـ رئيسا للجنة العلاقات الخارجية، الزميل دهيران مرمح أبا الخيل ـ عضو مجلس الإدارة ـ رئيسا للجنة الحريات الصحافية، الزميل عبدالرحمن العليان ـ عضو مجلس الإدارة ـ رئيسا للجنة العلاقات الداخلية، الزميل عويد عايد الصليلي العنزي ـ عضو مجلس الإدارة ـ رئيسا للجنة الإعلام الجديد، الزميلة هبة سالم الطويل ـ عضو الجمعية العمومية ـ رئيسا للجنة التدريب، الزميل جاسم محمد التنيب ـ عضو الجمعية العمومية ـ رئيسا للجنة العلاقات العامة.