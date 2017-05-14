أشاد وزير الشباب والرياضة العراقي عبدالحسين عبطان أمس بالدعم الكويتي الكبير لأمن واستقرار العراق ومحاربة الإرهاب وتنظيم (داعش).

وذكرت السفارة الكويتية في بيان صحافي أن الوزير عبطان أثنى خلال لقائه عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح على مساندة الكويت وشعبها للعراق على مدى التاريخ في سبيل استقراره وازدهاره، معربا عن تمنياته في أن تستثمر الكويت الفرص الاستثمارية والتجارية بالعراق كباقي دول مجلس التعاون بما يعود بالنفع على الجانبين.

من جهته أكد الشيخ عزام الصباح على جهود الكويت في دعم وترسيخ السلام والاستقرار بالمنطقة ومساندة الجهود الرامية لتحقيق الأمن واستمرار واستدامة التنمية التي تصب في مصلحة الشعوب.