فرج ناصر

أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م. أحمد الحصان أن مشروعي شارع الغوص بمرحلتيه الأولى والثانية من المشاريع ذات الأهمية الخاصة، حيث يهدف إلى تطوير شارع الغوص وزيادة الانسيابية في حركة المرور عن طريق زيادة الطرق الخدمة وتعديل عرض الحارات على الطريق.

وقال: هناك متابعة حثيثة لكل الأعمال للمشروعين من خلال الزيارات الميزانية أو التقارير الدورية التي ترد إلى القطاع أولا بأول من الجهاز التنفيذي في المشروع، وهناك تنسيق فيما بين القطاع وكل الجهات المعنية الأخرى في جميع المراحل وذلك لضمان سير المشروع دون مواجهة أي عقبات في أي مرحلة من مراحل المشروعين التنفيذيين.



وأكد أن هناك توجيهات من وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع بتسيير جميع المشاريع وفقا للمواعيد التعاقدية، وأن مشروع شارع الغوص تمت تجزئته إلى ٣ عقود وذلك لسرعة الانتهاء من تلك العقود.