أسامة ابوالسعود
أعلن أمين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت د.عادل الفضل تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة محمد حمد الهاجري، وذلك بعد تزكيته من الجمعية العمومية.
وجاء تشكيل مجلس إدارة النقابة كالتالي:
- محمد حمد الهاجري رئيسا لمجلس الإدارة «تزكية»
- سعود محمد المطيري نائبا للرئيس «تزكية»
- د.عادل معتوق الفضل أمينا للسر
- عباس فاضل عوض أمينا للسر المساعد
- مبارك محسن العجمي أمينا للصندوق
- م.خالد صرد العنزي عضوا
- صلاح أنس المرزوق عضوا
- مبارك راشد الهاجري عضوا
- فهيد محمد الكفيف عضوا
- م.محمد خلف حسين عضوا
- عادل حمود العازمي عضوا
- حمد احمد الخضري عضوا
- حمد سليمان الوزان عضوا
- ناصر ابراهيم دشتي عضوا
- مطلق فلاح الزعبي عضوا