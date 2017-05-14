برعاية وحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد ياسر عاطف وبمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية، ومجموعة من هواة الفن التشكيلي، يفتتح في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد المعرض الفني الفردي والخاص للزميل الفنان شريف شمس القرشي في الكويت بعنوان «زمان بالأبيض والأسود والألوان»، وذلك في المكتب الثقافي المصري بالجابرية.

وقال الزميل شريف شمس وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين المصرية منذ عام 2007، ان المعرض يضم 17 عملا فنيا متنوعا، ويعد أول معرض فردي بالكويت، موضحا انه يتناول حكايات من الفولكلور المصري القديم ويهدف لربط الأجيال الحالية بالماضي البعيد.

وذكر ان الخامات المستخدمة في تصميم اللوحات تتنوع ما بين الرصاص بدرجاته المختلفة، والوان الباستل الزيتي والأحبار السائلة، والوان الاكوريك، بالإضافة الى الحفر على قوالب الزنك.