وعد الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون الذي تولى مهامه الرئاسية اليوم، من سلفه فرنسوا هولاند ب"اعادة بناء اوروبا وانعاشها"، ووعد الفرنسيين بعدم التخلي عن أي من الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية.

وقال الرئيس الشاب (39 عاما) "نحن بحاجة الى أوروبا اكثر فاعلية واكثر ديموقراطية واكثر تسييسا". وأضاف ان "الفرنسيين اختاروا الامل وروح المبادرة"، واعدا بعدم التخلي عن اي من الوعود التي قطعها خلال حملته.

واعلن رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس في حفل تسليم السلطة الذي اقيم في صالة الاليزيه "في هذه اللحظة بالتحديد تتولون مهامكم"، معبرا عن تمنياته له "بتهدئة الغضب وتبديد الشكوك وتجسيد الامل".

وغادر الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند الاليزيه وسط تصفيق المدعوين وحشد تجمع أمام القصر الرئاسي، بعدما سلم السلطة الى ماكرون الذي رافقه إلى سيارته.

وتصافح الرجلان على السجادة الحمراء التي وضعت في وسط الباحة امام الحرس الجمهوري ومئات المدعوين ومئات المصورين والمصورين الصحافيين وتلفزيونات العالم. وعاد ماكرون بعد ذلك ليقف امام باب الاليزيه مع زوجته لالتقاط الصور.

وفي إشارة الى رغبته احياء المحور الفرنسي الالماني، اختار الرئيس الذي سيتوجه الى المانيا في اول رحلة له الى الخارج الاثنين، سفير فرنسا الحالي في المانيا فيليب اتيان (61 عاما) مستشارا دبلوماسيا له.

وينوي الرئيس ماكرون ان يتفقد قريبا القوات الفرنسية في الخارج، وخصوصا في افريقيا.