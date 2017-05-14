أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد، أن مبادرة (الحزام والطريق) ستعود بالنفع على الناس في جميع أنحاء العالم، داعيا دول العالم إلى تعزيز علاقاتها وإقامة شراكات الحوار والصداقة .

جاء ذلك في كلمة للرئيس الصيني خلال افتتاح أعمال منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي تستضيفه الصين لمدة يومين في بكين بمشاركة أكثر من 1500 شخصية من بينهم 29 من رؤساء دول وحكومات علاوة على عدد من مسؤولين ورجال أعمال من 130 دولة.

وأضاف شي في مركز المؤتمرات الوطني ببكين أنه يتعين على جميع الدول احترام سيادة كل منها الأخرى وكرامتها وسلامتها الإقليمية ومساراتها التنموية ونظمها الاجتماعية ومصالحها الجوهرية.

وذكر أن الصين ستقدم مساعدات بقيمة 8.7 مليار دولار أمريكي للدول النامية والمنظمات الدولية المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق لإجراء المزيد من المشروعات لتحسين حياة الشعوب.

وبين أن "طرق الحرير القديمة تمتد إلى آلاف الأميال والسنوات وتجسد روح السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم والمنفعة المتبادلة".

وأضاف "طرق الحرير القديمة ازدهرت في أوقات السلم لكنها فقدت قوتها في أوقات الحرب وإن السعي وراء مبادرة الحزام والطريق يتطلب بيئة سلمية ومستقرة".

وأوضح أن المنتدى سيكون تحت عنوان "التعاون من أجل الازدهار المشترك" الذي يوفر منصة مهمة للتعاون الدولي لجميع المشاركين ولمناقشة التنمية المشتركة للحزام والطريق ولمواجهة ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي.