اكد وزير النفط والغاز العماني الدكتور محمد الرمحي، اليوم الأحد ، وجود اتفاق مبدئي بين جميع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأطراف أخرى خارج المنظمة على تمديد مدة خفض إنتاج النفط.

وأوضح الرمحي في بيان صحافي ان الدول ال24 التي وقعت اتفاق خفض إنتاج النفط في ديسمبر الماضي ترغب في تمديد مدة العمل بالاتفاق الذي يعد الاول من نوعه لمنظمة (اوبك) منذ عام 2008.

واشار الى اجتماع (اوبك) المقرر في فيينا يوم 25 مايو الجاري لمراجعة الاتفاق وغعلان تمديده.

ورأى ان ارتفاع سعر برميل النفط الى 50 دولارا يعد "أداء جيدا" للسعر، متوقعا تحسن اداء السوق في الأشهر المقبلة بفعل التوازن بين العرض والطلب.

واتفقت منظمة (أوبك) مع دول منتجة للنفط من خارجها من بينها روسيا وسلطنة عمان في نهاية العام الماضي على خفض الإنتاج بواقع 1.8مليون برميل يوميا لمدة ستة اشهر ابتداء من يناير الماضي ما أدى إلى وضع حد للخسائر وبداية تعافي سوق النفط.