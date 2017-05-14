حنان عبد المعبود

أكدت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، د. ماجدة القطان، أن التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية، يهدف إلى معرفه التقدم المحرز في تحقيق القدرات الأساسية لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية، مشيرة انه تم بعد جهود وترتيبات استغرقت شهور عدة بين وزاره الصحة وجميع قطاعات الدولة بالتعاون مع منظمه الصحة العالمية ، وذالك اداركا بأن الشفافية والمسؤولية المتبادلة في المجتمع الدولي ضروريه في تنفيذ هذه اللوائح.

كلام القطان جاء خلال تدشين التقييم الخارجي المشترك لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005 ، والذي أقيم بفندق سيمفوني، بحضور خبراء من منظمة الصحة العالمية ودوّل مجلس التعاون الخليجي .

وقالت "لقد أثبت لنا الاستعداد لهذا التقييم أهمية التعاون المشترك والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة وخصوصاً في وضع سياسات الاستعداد والتبليغ وتبادل المعلومات والاستجابة لأحداث الصحة".

وأضافت "يعتبر التقييم فرصه لدولة الكويت لتقييم القدرات الذاتية في مجال إحداث وطوارئ الصحة العامه والالتزام بتطبيق لوائح الصحية الدولية وفرصه للتباحث وللمناقشه مع فريق خبراء منظمه الصحة العالمية الزائر حول خبراتهم في مجال التقييم الخارجي المشترك الذي تستضيفه دوله الكويت ممثله بوزارة الصحة بهدف تقييم مقدره البنيه الأساسية والموارد الوطنية القائمة لتلبيه متطلبات هذا التقييم وان تقوم بأعداد وتنفيذ خطط عمل لضمان ان هذه القدرات الأساسيه موجوده وتعمل بكفاءة في جميع الأوقات وتغطي أنحاء أراضي البلاد".