قالت المدير العام لمنطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي، اليوم الأحد، إن 12.799 ألف طالب وطالبة تابعين للمنطقة أدوا اختبارات اليوم الأول للمرحلة الثانوية بسهولة ويسر وفق تطبيق آلية الاختبار المريح.

وأضافت الخالدي في تصريح صحافي ،عقب جولة قامت بها على لجان منطقتي (شمال غرب الصليبخات) و(جابر الأحمد) أنها اطلعت بشكل مباشر في ساعات الصباح الأولى على آلية استلام أوراق الاختبارات وفض المظاريف التي تمت تحت إشراف إدارات المدارس.

وأوضحت أنه تم حث رؤساء اللجان في مختلف مدارس المرحلة الثانوية التابعة للمنطقة وعددها 32 مدرسة للبنين والبنات حسن التصرف والحكمة والذكاء في التعامل مع أي حادث قد يقع أثناء تأدية الاختبارات.

وأشارت إلى أنه تم التشديد على رؤساء اللجان لوضع مصلحة الطلاب بالدرجة الأولى في اعتباراتهم ومراعاة توفير الأجواء الملائمة لأداء اختبارات الطلبة باعتبار هذه الفترة جزءا من العملية التعليمية والتحصيلية.

ولفتت الى أن هذا الأمر يفرض على جميع المعنيين بالعملية التربوية والتعليمية تهيئة الأجواء بكل متطلباتها مبينة أن المنطقة التعليمية أوصت الإدارات المدرسية بتطبيق الاختبار المريح وتهيئة الأجواء النفسية لاسيما لطلبة الحالات الخاصة ليتسنى لجميع الطلبة تأدية اختباراتهم على أكمل وجه.

وأفادت بأن المنطقة التعليمية قد أتمت الاستعدادات الخاصة بالاختبارات النهائية من حيث التأكيد على مدير إدارة الشؤون الهندسية لمتابعة حالات التكييف في جميع المدارس وإعداد نشرات للمراحل التعليمية للإيعاز إلى الإدارات المدرسية ببث روح الثقة والهدوء والطمأنينة لدى الطلبة.

وقالت الخالدي إن المنطقة قامت بعمل خطة للزيارات الاستطلاعية على جميع المدارس خلال فترة الاختبارات وتوفير العدد الكافي من الملاحظين وإصدار القرارات الخاصة بتكليفهم بذلك.

وذكرت أنه تم توزيع اللجان الخاصة بطلبة مراكز تعليم الكبار للمرحلة الثانوية وطلبة المنازل على مدارس المرحلة الثانوي متمنية التوفيق للجميع في حصد النجاح والتميز.