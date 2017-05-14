قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون، اليوم الأحد، أن غرة شهر رمضان المبارك ستصادف يوم السبت الموافق 27 مايو الجاري.

وأوضح السعدون أن القمر يقترن في آخر شهر شعبان مع الشمس في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 44 من مساء يوم الخميس الموافق 25 مايو المقبل.

وبين انه في اليوم التالي (الجمعة) تغيب الشمس في تمام الساعة السادسة والدقيقة 40 مساء ويغيب القمر في تمام الساعة السابعة والدقيقة 14 مساء وبالتالي يكون مكث القمر بعد الشمس 42 دقيقة واستطالته 13 درجة وارتفاعه عن الأفق 8 درجات.

وأضاف السعدون أن كل هذه الظروف تكون مواتية لرؤية الهلال مغرب يوم الجمعة وعليه يدخل الشهر الفضيل يوم السبت المقبل.

وأفاد أن أطول أيام الصيام ستكون بتاريخ 21 و 22 و 23 و 24 يونيو المقبل حيث ستكون فترة الصيام 15 ساعة و 47 دقيقة.