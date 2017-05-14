بشرى شعبان

بين وكيل وزارة الشؤون، د. مطر المطيري، في تصريح خاص لـ "الأنباء" على هامش المنتدى الخليجي الثاني لتنظيم العمل التطوعي أن دولة الكويت ستسعى خلال المنتدى أن يكون هناك لجنة مشتركة أو إدارة خاصة في تنسيق العمل التطوعي بين دول مجلس التعاون تكون مسؤولة عن تنسيق وتوحيد العمل المشترك بين الدول لاسيما في ما يتعلق بجمع التبرعات وحملات إغاثة الدول المنكوبة بهدف أن يكون العمل تحت مظلة مجلس التعاون وهذا ما ستسعى إليه الكويت.

وأوضح أن جلسات المنتدى لمدة يومين سيتم خلالها تقديم أوراق عمل علمية ومحاضرات وورش تظهر مدى تنظيم وتفعيل العمل التطوعي بدول مجلس التعاون،

مشيراً إلى أن دولة الكويت كانت سباقة في هذا المجال حيث قامت الوزارة بالكثير من الخطوات التنفيذية ومنها مشروع بادر لتسجيل فرق العمل التطوعية و ووصل عدد الفرق إلى 167 فريقا، كما قامت وزارة الشؤون في تخصيص إدارة مختصة بهذا الأمر.