حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة، د.جمال الحربي، على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بقطاع التمريض، لافتا إلى أن الوزارة تدرس بعض احتياجات الممرضين لا سيما في ما يخص الراحة لمدة يومين.

وأشار الوزير الحربي في تصريح صحافي، على هامش احتفال جمعية الكويتية لتمريض باليوم العالمي للتمريض، إلى تطبيق قرار يومي الراحة أسبوعيا على الممرضين الكويتيين ، لافتا إلى أن الفئة الأخرى التي سيشملها القرار هي فئة غير محددي الجنسية "البدون"، متحدثا عن وجود دراسة بهذا الخصوص.

وأبدى الحربي حرصه على دعم فئة الممرضين من غير محددي الجنسية في ما يخص زيادة الراتب والمكافآت للفئة "أ ،ب ، ج ".