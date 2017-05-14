وافت المنية اليوم الأحد، الكاتب السعودي تركي السديري، رئيس تحرير صحيفة الرياض السابق عن عمر ناهز 73 عامًا.

وأعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية نبأ وفاة السديري الذي اشتهر بلقب "ملك الصحافة"، الذي أطلقه عليه العاهل السعودي الرحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ويُعد الكاتب الراحل أحد أهم الصحفيين السعوديين والخليجيين، اهتم في كتاباته بالشأن السياسي والاجتماعي والرياضي.

وتولى السديري رئاسة تحرير "الرياض" عام 1974 بينما كان عمره 30 عامًا، واستمر في منصبه 41 عامًا حتى تقدم باستقالته في 1 أغسطس 2015، قاد خلالها صحيفة "الرياض" لتصبح إحدى أهم الصحف الخليجية والعربية.

وفي عام 2005 انتخب كأول رئيس لاتحاد الصحافة الخليجية، وظل يشغل هذا المنصب حتى يناير الماضي.

كما انتخب رئيسًا لهيئة الصحفيين السعوديين عام 2004، وظل يشغل هذا المنصب حتى نوفمبر 2016.