أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي، د.محمد الفارس، أن اختبارات المرحلة الثانوية التي انطلقت اليوم الأحد، جاءت واضحة وضمن مستوى الطلاب.

وأوضح الفارس في تصريح صحافي، عقب جولة تفقدية للوقوف على سير لجان الاختبارات في ثانوية (فهد الدويري بنين) وثانوية (الجابرية بنات) التابعتين لمنطقة حولي التعليمية "أن الاختبارات بدأت بصورتها الطبيعية من حيث جهوزية لجان الاختبارات".

وأضاف أنه تم توفير كل الإمكانيات الخاصة بالبيئة المناسبة من حيث الإضاءات والتكييف وكل ما يحتاجه الطالب لأداء الاختبار إضافة إلى متابعة عملية استلام وتوزيع أوراق الاختبار وجهوزية غرف الكنترول.

وشدد على أنه سيتم تطبيق اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحالات الغش، لافتا إلى أنه سيتم متابعة جميع المدارس عن طريق المسؤولين في وزارة التربية.

وتوجه الفارس بالشكر إلى جميع العاملين في ديوان عام الوزارة و القائمين على المدارس على جهودهم الكبيرة في متابعة الطلبة وتوفير الإمكانيات والراحة لهم متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.