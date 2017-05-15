ينقص بعض كتّاب الرواية الكويتية التواضع أمام القارئ

الكويت تعيش صحوة ثقافية متحررة خالية من ثقافة الأجيال القديمة

الحركة النقدية لم تنصف الجيل الجديد من الكتّاب الشباب

الرقيب في عالمنا العربي «مسكين» توضع له خطوط يسير عليها ويحكم من خلالها على الأعمال

أجرى الحوار: إبراهيم مطر

إبراهيم الهندال، كاتب وقاص كويتي، صدرت له مجموعة قصصية منذ فترة بعنوان «بورخيس وأنا»، ومؤخرا أصدر رواية بعنوان «مدن ملونة».



وهو عضو في نادي «إبداع» الثقافي، أسس منتدى «قادمون» الثقافي برفقة القاص عبدالوهاب سليمان، كما كان عضوا في «نادي ديوان للقراءة».

«الأنباء» التقت الهندال في حوار أكد خلاله أن الكويت تعيش حاليا زخما وصحوة ثقافية متحررة خالية من ثقافة الاجيال القديمة الكلاسيكية، لافتا الى ان هناك طفرة أدبية كبيرة حاليا على مستوى النشر وهو أمر مبشر بخلق حراك ثقافي فاعل ومؤثر، كما ان ساحة الرواية الكويتية اتسعت وزاد عدد كتابها الا ان الحركة النقدية لم تنصف الجيل الجديد من الكتاب الشباب.



ولفت الهندال الى ان الرقيب غالبا في عالمنا العربي يفتقر الى الامكانيات والادوات الثقافية المؤهلة، حيث توضع له بعض الخطوط التي يسير عليها ويحكم من خلالها على الأعمال التي تقع تحت يديه..



وإلى تفاصيل الحوار:

أقمت مؤخرا حفلا لتوقيع روايتك الأولى «مدن ملونة» هل تقدم لنا نبذة عنها؟

٭ الرواية تدور في ثلاثة فصول، وتنتمي لادب الفنتازيا الواقعية، وتقع احداثها في ثلاثة بلدان هي الكويت وباريس ولشبونة.



وتتناول حياة الفرد المبدع في بلد لا تعنيه العلوم والثقافة بقدر ما تعنيه الحياة الاستهلاكية من بيع وشراء، ويسعى البطل من خلال عمله الى ان يدمج استهلاكية المجتمع مع الاهتمام بالعلوم والثقافة.



وتطرح الرواية هموم المثقف في عمل اتصال مباشر مع من سبقوه.

لماذا اخترت هذا الاسم للرواية؟ وبماذا يوحي؟

٭ اختيار الاسم يعود لاعجابي بلوحة بذات الاسم للفنان عمار بن حاتم أهداها لي في وقت سابق، ولان المدن والبلاد تتنوع بأطيافها وتختلف في ثقافاتها، فأنت أمام ألوان مختلفة من الافكار أيضا.

ولماذا جذب فن الرواية ابراهيم الهندال دون غيره؟ وهل مارست فنونا أخرى؟

٭ لان الرواية تتحمل في نظري ما لا يتحمله اي نص ابداعي آخر فهو مفتوح على جميع الفنون والاداب الاخرى.



وغير الرواية والقصص فأنا كاتب مقال أيضا.

وما القيم التي عززتها «مدن ملونة»؟

٭ الرواية تعزز قيم الحرية والعطاء والعمل، والاطلاع، فالانسان يجب ان يسعى بجد ليتعلم ويثقف نفسه ويبحث عن العلم أينما كان.

هل يمكن أن ننسب «مدن ملونة» في بعض أجزائها لأدب الرحلات؟

٭ الرواية تتحمل كل شيء، و«مدن ملونة» بها خيال كثير، وأدب الرحلات متخصص أكثر وفي رأيي هو حياة كاملة يجب أن تعاش لنكتب هذا النوع من الادب.

ماذا يريد أن يقول ابراهيم الهندال للقارئ من خلال «مدن ملونة»؟

٭ هناك عوالم أخرى من حولنا علينا اكتشافها والاطلاع على ثقافاتها والاستفادة منها والكتابة عنها ومنها.

هناك طفرة أدبية كبيرة حاليا على مستوى النشر.. ما رأيك؟

٭ نعم، وهذا أمر جيد ومبشر بخلق حراك ثقافي فاعل ومؤثر.



ووجود مثل هذه الطفرة إن استمرت سيوجد لدينا جيلا جيدا من الادباء.

وماذا عن رأيك في الرواية الكويتية وخاصة عند الشباب أو الجيل الجديد؟

٭ ساحة الرواية الكويتية اتسعت وهي في تطور، وزاد عدد الكتاب ولكن ينقص البعض منهم التواضع امام القارئ.



ومن الممكن ان نرى في المستقبل القريب من يحصد الجوائز كما فعل سعود السنعوسي.

في ظل الصراع الحالي بين الكتاب الورقي والالكتروني ووسائل التواصل ماذا عن مستقبل الرواية العربية في نظرك؟

٭ مازلنا غير مستعدين لفكرة الكتاب الالكتروني بشكل كامل، والكتاب الورقي سيصمد ويعيش طويلا، فله رونقه الخاص، ومن هنا فلا خوف على مستقبل الرواية.. ورغم ذلك فهو تأثر بعض الشيء من وراء «الكتاب الالكتروني» ولكن ليس بالشكل الذي يمثل خطرا عليه.

نسمع كثيرا هذه الأيام عن ورش الكتابة.. هل ترى أنها ساعدت في تقديم جيل جديد من الكتاب؟

٭ ميزة الورش انها تختصر الوقت للتعلم واكتساب الخبرات ممن خاض التجارب سابقا، وبذلك فهي تساعد في تقديم جيل جديد من الكتاب، وهناك كتاب شباب كثر حصدوا جوائز وقد شاركوا سابقا وتعلموا من مثل هذه الدورات، إلا أننا لا يمكن ان نعول عليها بشكل كامل في إكساب الملتحق بها جميع ادوات الكتابة، فالموهبة لها دور أيضا.

في نظرك هل تعيش الكويت حاليا صحوة ثقافية؟ أم أنها صحوة على مستوى الكم فقط دون الكيف؟

٭ الكويت فعلا تعيش زخما وصحوة ثقافية متحررة خالية من ثقافة الاجيال القديمة الكلاسيكية، بدليل ان هناك أسماء سنويا تخرج الى الساحة لها وزنها الادبي وتشكل اضافة مميزة للادب الكويتي.



ورغم ان هناك من يكتب فقط لمجرد ان يوضع اسمه على كتاب ويطبع بحثا عن الشهرة فأنا لا ألقي اللوم هنا على الشاب الذي يجتهد ويكتب وينشر بل على لجان دور النشر التي تقبل الكتب دون تمحيص بل تطبع وتبيع بهدف تجاري بحت هو كسب الاموال.

ماذا عن سقف الرقابة في الكويت والعالم العربي، خاصة ان هناك شكاوى كثرت عن موضوع الرقابة، بل هناك من يرى أن لجان الرقابة تقف حجر عثرة في طريق الثقافة؟

٭ الرقيب غالبا في عالمنا العربي يفتقر الى الامكانيات والادوات الثقافية المؤهلة، حيث توضع له بعض الخطوط التي يسير عليها ويحكم من خلالها على الأعمال التي تقع تحت يديه، وهو «مسكين» يخاف على لقمة عيشه ورزقه فلا يحيد عن تلك الخطوط المرسومة له.

إذن المبدع أيا كان «مؤلفا أو فنانا أو كاتبا» هل ترى أن نمنحه المساحة الكافية والحرية ليعبر بما شاء وكيف شاء، أم يجب أن تكون هناك قيود وضوابط يلتزم بها؟

٭ طبعا يجب أن نعطيه كامل الحرية حتى يبدع، وألا نحكم على مبدع من خلال عمل وحيد بل نمنحه الفرصة اكثر من مرة.

هل مازال يمكن للكاتب أن يغير في مجتمعه من خلال الكتابة، في ظل ما يموج به العالم حولنا من وسائل تواصل؟

٭ هذا الزمان ولى، فسرعة الاحداث وظهور وسائل التواصل وكثرتها تؤثر بدرجة كبيرة أكثر من أي كاتب، فهي تشكل عقليات الناس، وهناك أجيال كاملة تتشكل حاليا على يد هذه الوسائل.

جاء على لسان بطل الرواية: «أنا من الذين لا يفضلون النقد إطلاقا لأنه لن يعلمنا شيئا».. هل هذه وجهة نظر ابراهيم الهندال؟

٭ ليس بالضرورة أن اكون مع الجملة، والنقد التحليلي والنقد البناء يقبله الانسان بصدر رحب بل يستفيد منه، أما النقد من أجل الانتقاص فأنا ضده.

وهل ترى أن الحركة النقدية في الكويت أنصفت الجيل الجديد من الكتاب الشباب؟

٭ لا، فالنقاد في الكويت ليس لهم كيان يجمعهم مثل رابطة أو نقابة، وكل منهم يعمل بشكل فردي، وأغلبهم اساتذة جامعات ليس لديهم وقت للنقد الا القليل، لان التدريس في بلادنا مرهق ومتعب جدا.

حفل توقيع روايتك «مدن ملونة» كان في معرض ابوظبي الدولي للكتاب.. لماذا ابوظبي وليس الكويت؟

٭ شاءت الظروف أن تجهز الرواية في هذه الفترة، كما أن المسألة عملية تسويقية، فقد رأيت انه بالامكان ان تحظى الرواية بإقبال أكثر عند عرضها في معرض للكتاب مثل معرض ابوظبي، وإضافة الى ذلك فأنا سأقيم حفل توقيع للرواية هنا في الكويت بعد شهر رمضان.

جاء على لسان بطل الرواية ان «احدى المجلات العربية أغلقت وأصبحت ذكرى جميلة.. وهذه هي مشكلة الدول التي توجه الدعم الى الأهم بالنسبة لها».. ماذا يريد أن يقول ابراهيم الهندال هنا؟

٭ أريد ان اقول ببساطة ان الثقافة هي آخر هم الشعوب العربية عموما، ولذلك فالحكومات تستغل قلة اهتمام الشعوب بالاداب وتتجاهلها.

أيضا ذكرت في الرواية قولا لبول أوستر، يقول: «من صالح الكاتب تجنب الشهرة لأنها جيدة للمبيعات ولكنها مزعجة ومقيدة للحريات».

في رأيك هل الجيل العربي الجديد يكتب لمتعة الكتابة أم لتحقيق الشهرة؟

٭ الكاتب العربي سواء الجيل القديم أو الجديد في غالبيته يكتب من أجل حصد الجوائز وهذا حقه مقابل جهده، والقليل من يكتبون لمجرد المتعة.

أخيرا ماذا عن أبرز المشاهد الثقافية التي أعجبتك حاليا بالكويت؟

٭ إنشاء مشروع مكتبة «تكوين» التابع للاستاذة بثينة العيسى، فهو مشروع ثقافي متكامل ومتعدد الانشطة والفعاليات.