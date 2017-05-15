أدى اليمين القانونية أمام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب 48 موثقا قانونيا بإدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق وإدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل، وقد حضر حلف اليمين مع الموثقين الجدد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع والوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق محمد راشد الحماد وهيام المحري مدير إدارة التسجيل العقاري وطارق العصفور مدير إدارة التوثيق وخالد الكندري مدير إدارة التوثيقات الشرعية، والموثقون هم: رغد ناصر ذعار بادي العتيبي وعائشة عيسى صالح عيادة غيث وشوق فهد إبراهيم علي الغريب وسارة عادل يونس موسى الجوهر والهنوف عبيد علي عالي العتيبي وفاطمة وليد يوسف حسن الحداد ونوف إبراهيم ياسين إسماعيل الانصاري وفيصل عتيق ناصر صنهات الرشيدي وفالح ناصر نعير الهاجري وحوراء جاسم علي حسن اشكناني ودلال محمد حمد عبدالله الناصر ومحمد لطيف وقيان شبيكان الشمري وبندر بدر متعب محمد قضبان الشمري وحنين حامد عبدالله الصالح احمد الحمادي وصالح ماضي جاسم عبدالله العنزي ونفال صالح عبدالله سعود العرفان ونواف ثميل خميس العنزي وناصر بدر سعد مانع العنزي وزهراء حسن علي إبراهيم الجدي وخالد صالح سالم مطر الشمري ومشاري عبدالله فلاح شوفان المطيري وعبدالعزيز عبدالرحمن مصلح العتيبي وبدرية عادل محمد الدباسي وفاطمة خالد البحيري ومطلق عادل مطلق سيف الختلان وزينب عبدالحسين عيسى احمد عبدالله وريم فاضل ساير خلف العتيبي وفاطمة دعيج بوشهري وراشد سبلان عايض دابان العنزي ونجد جري ساري المطيري وامل بادي صالح الرشيد وليلى خليل إسماعيل ومحمد صالح العتيبي وزهراء حيدر الحداد وعبدالله بدر الفاضل وخالد عبدالله الخليفي وطلال عبدالله الحربي وصالح طلال المطيري وعبدالله سعود المطير وعذبي فهد العنزي وعبد العزيز أحمد مال الله وناصر محمد العجمي وأمينة حمد الهاجري وأحمد مطلق الحوفان وخالد مفوز المطيري وضاري أحمد السعيدي وهند مبروك الرشيدي ومحمد مشوط المطيري.