غادر البلاد يوم أمس وفد قضائي رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية خلال الفترة من 15-20 الجاري برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز المستشار خالد سالم وعضوية كل من رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي ووكيل محكمة الاستئناف المستشار علي المطيرات والمحامي العام الأول المستشار بدر ناصر الحوطي ووكيل محكمة التمييز المستشار فؤاد خالد الزويد ووكيل محكمة التمييز المستشار عادل عبدالله العيسى ومدير كتاب المحكمة الكلية هاشم القلاف وخالد المطوع من إدارة الإعلام والعلاقات العامة.



وتأتي هذه الزيارة لتبادل الخبرات ومناقشة العديد من الأمور مع نظرائهم في الجمهورية التركية واستعراض أوجه التعاون بين البلدين على الصعيد القضائي وكذلك الاطلاع على نظام المحاكم وبحث العديد من الأمور التي تهم مواطني البلدين الصديقين لاسيما في المجال العقاري وكذلك لوضع حد للمشاكل التي يتعرض لها الكويتيون والعمل على حفظ حقوقهم من بعض عمليات النصب والاحتيال في قضايا بيع العقارات واستغلال عدم معرفتهم القانونية من قبل بعض الأفراد والشركات، وستشهد هذه الزيارة توضيح بعض الأمور والنقاط للمواطنين الكويتيين حتى يتمكنوا من معرفة الطريق الصحيح للشراء وكيفية التسجيل في الجهات التركية وكذلك معرفة الإجراءات التي يجب ان يتبعوها لحماية انفسهم.