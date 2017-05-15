أسامة أبو السعود

عقد وكيل وزارة الأوقاف المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج ورئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة اجتماعا مع وزير الحج والعمرة السعودي د. محمد صالح بن طاهر بنتن في جدة بحضور قنصل الكويت في المملكة العربية السعودية وائل العنزي.



وقال الأذينة في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن مثل هذه الاجتماعات، تأتي ضمن استعدادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لموسم الحج المقبل 1438هـ، مشيرا إلى أن هذه الاستعدادات بدأت مبكرا على كل المستويات واللجان، سواء كانت لجنة فحص المساكن المستأجرة أو إدارة الحج والعمرة، وغيرهما، حيث ان كل جهة تقوم بأداء عملها على أكمل وجه، مؤكدا أن وزارة الأوقاف لن تألو جهدا في توفير جميع سبل الراحة لحجاج الكويت.

وأوضح أنه بحث مع الوزير السعودي الاستعدادات الخاصة بموسم الحج المقبل، وناقش مختلف القضايا المتعلقة بالحج وحجاج الكويت، من أجل وضع الحلول المناسبة لأي مشكلة قد تطرأ مستقبلا.



وتابع: إنه تمت مناقشة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية التي مازالت معلقة حتى الآن، متمنيا الانتهاء من هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، بهدف السماح لهم بأداء مناسك الحج لهذا العام، خصوصا أنهم لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج في الموسم الماضي1437هـ.



وذكر: كما تم استعراض العديد من الأمور الخاصة بحجاج الكويت، من حيث تنقلاتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكل الترتيبات التي تم الاتفاق بشأنها من قبل مع المسؤولين السعوديين في مؤسسة الطوافة لحجاج الدول العربية ومكتب الوكلاء الموحد.