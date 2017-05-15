قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان رياح الكوس وراء ارتفاع الحرارة الى نحو 46 درجة خلال الفترة من يوم الثلاثاء حتى السبت المقبل بسبب هبوب الرياح الجنوبية الشرقية «الكوس المطلعي» خلال هذه الفترة مع نسبة رطوبة معتدلة تكون بين 45 و60% وسماء صافية خالية من الغيوم طوال هذه الفترة ثم تتحول الرياح من بعد الأحد ولمدة ثلاثة أيام الى رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع فترة دخول برج الجوزاء والذي هو مؤشر على بداية فصل الصيف.

وأضاف: ان الرياح الشمالية الغربية النشطة ستسبب الغبار والأتربة المتطايرة خصوصا في مناطق البر المكشوفة، الأمر الذي يؤدي الى انخفاض في درجة الحرارة الى 38 و40 درجة أثناء فترة الظهيرة ثم تعاود الرياح الجنوبية الشرقية «الكوس المطلعي» مصحوبة ببعض الغيوم التي من المحتمل ان تسقط أمطارا رعدية خفيفة ومتفرقة «أمطار سرايات» في مساء الأربعاء 24 الجاري واحتمال ضعيف جدا وان كانت ممكنة ان تسقط أمطار يوم الخميس التالي.

واستطرد المرزوق: يوم الجمعة 26 الجاري ستدخل فترة البارح الصغير والتي تعرف باسم بارح المشمش والتي في العادة تهب فيها الرياح الشمالية الغربية ولكن في هذه الفترة نرى ان الرياح الجنوبية الشرقية «الكوس» هي الرياح المسيطرة على المنطقة نتيجة وجود المنخفض الجوي نتيجة لارتفاع درجة حرارة سطح الأرض المعرض مباشرة الى أشعة الشمس.

أما عن حالة البحر فإن تياراته ستكون خفيفة الاندفاع بسبب حالة الفساد التي تكون صالحة للصيد اعتبارا من يوم غد الثلاثاء والتي ستستمر مدة 6 أيام الى الاثنين 22 الجاري، ثم تتحول هذه التيارات الى حالة الحمل السريعة والشديدة الاندفاع لا تصلح لصيد الأسماك في هذه الفترة التي تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 30/5/2017 أما عن حالة الموج فسيكون الموج معتدلا ويكون ارتفاع الموج بين 5 و2 قدم ثم يزداد ارتفاعا خلال الفترة من يوم السبت الموافق 20 الجاري حتى الثلاثاء 23 الجاري حيث يكون ارتفاعه بين 8 و6 أقدام ثم يعود فيهدأ البحر في مساء يوم الثلاثاء.