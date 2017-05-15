بشرى شعبان

قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أنه بعد تفعيل نظام البصمة في 1 مارس 2017 وفق القرارات والتعاميم الصادرة من ديوان الخدمة المدنية، ارتأت الهيئة إعفاء من أتم 25 عاما في الخدمة والمفتشين بعد التأكد من إدخال جميع بصمات الموظفين والتزامهم بالدوام الرسمي، وذلك حتى الانتهاء من تسكين جميع الموظفين واعتماد بصماتهم.



وبين المطوطح أيضا أن الهيئة ستنظر في جميع الإعفاءات سواء من أمضى 25 عاما أو من يحمل مسمى مفتش وستخاطب الهيئة ديوان الخدمة المدنية للنظر في آلية وإجراءات الاعفاء من البصمة حسب الأنظمة والقرارات المعمول بها في الديوان.