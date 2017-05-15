الشمري: برنامج صيفي ترفيهي وتعليمي متكامل قريباً

السهلي: مساع لإنشاء فرع مؤقت لخدمة مراجعي مستشفى العدان

محمد راتب

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية جابر الكفيف عن تحضيرات لإطلاق مهرجان تسويقي غير مسبوق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والحصول على موافقات لإنشاء وتنفيذ فرع ق4 نهاية السنة المالية الحالية، وتشكيل لجنة متخصصة بدراسة طلبات المشروعات الصغيرة وتنفيذها في الجمعية مع تقديم التسهيلات وفق الإطار القانوني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة بدر الشمري ورئيس لجنة المشتريات مدعث السهلي والمدير المالي محمد جلال، حيث اكد أنه تم وضع خطة متكاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، حيث سيتم قريبا الإعلان عن موعد المهرجان التسويقي الذي سنطرح من خلاله أكثر من ٣٠٠ صنف وسلعة ومنتج مدعوم بنسب تتراوح ما بين ٥٠ و٧٠% خلال فترة المهرجان، إلى جانب تخفيضات على أجود الأصناف من الخضار والفواكه طيلة الشهر المبارك.

وذكر أنه تم تخصيص مبلغ كبير لدعم المهرجانات التسويقية وخاصة المهرجان الرمضاني وذلك بموافقة وزارة الشؤون، لافتا إلى أن مجلس الإدارة قام بالتحضير لهذا المهرجان من خلال الاجتماعات المستمرة والتواصل مع الشركات الموردة لتوفير المنتجات ذات الجودة العالية بكميات كبيرة وبالأسعار المدعومة خلال فترة انطلاقته وحتى آخر يوم من تنظيمه.

واستطرد بأنه سيكون إلى جانب المهرجان التسويقي أيضا عروض خاصة في فرع الأواني المنزلية خلال شهر رمضان المبارك أيضا، وذلك في الدور الأرضي من مركز الضاحية، وأن الجمعية ستقدم السلة الرمضانية لجميع المساهمين بموجب البطاقة التموينية لكل مساهم رب أسرة، وستكون السلة متوافرة أمام فرع التموين في مركز الضاحية، وهي تشتمل على عدد كبير من الأصناف المتنوعة والسلع الرمضانية المدعومة من قبل الجمعية وسيتم استيفاء مبلغ رمزي مقابل الحصول عليها وهو ٥ فلوس فقط.



استثماريا، قال الكفيف انه توقيع عقد استثمار فرع البنشر في جمعية هدية بجوار بنزين هدية بدعم مادي مميز سيسهم في تقوية المركز المالي للجمعية وتطوير وتنمية الإيرادات مع مراعاة إلزام المستثمر بالالتزام بأسعار تعاونية مميزة إلى جانب تقديم الخدمة المميزة لأهالي المنطقة.

وفي إطار آخر، ذكر أنه تم تشكيل لجنة في مجلس الإدارة بناء على القرار الوزاري متخصصة بدراسة طلبات المشروعات الصغيرة وتنفيذها في الجمعية وتقديم التسهيلات لها وفق الإطار القانوني الذي ينظم هذا الموضوع.

من جانبه، اكد نائب ‏رئيس مجلس الإدارة بدر الشمري أن شهر رمضان المبارك هو شهر خير على الجميع حيث سنطلق العديد من الأنشطة الاجتماعية كتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم يتم الإعلان عنها وعن تفاصيلها قريبا، والفئات المشاركة فيها والأماكن التي ستتم فيها، متوقعا منافسة قوية للغاية للحصول على المراكز الاولى.



وردا على سؤال حول البرنامج الصيفي الترفيهي الذي ستطلقه جمعية هدية التعاونية لمساهميها ذكر الكفيف أننا سنقوم بطرح عدد من الأنشطة الترفيهية، وقد تم التجهيز لبرنامج صيفي متكامل سيتم الإعلان عنه قريبا، وهو يشتمل على دورات وتذاكر مخفضة لجميع المراكز الترفيهية والمراكز العلمية والنوادي العلمية ودورات تعليمية ونواد صحية وتدريب على السباحة والغوص وحضانات ومعاهد تعليم اللغات، وملاعب الصابون وملاعب كرة القدم.

من جانبه، ذكر ‏عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتريات مدعث السهلي أننا حصلنا على الموافقات من الإدارات والجهات المختصة لإنشاء وتنفيذ فرع قطعة 4 قبل نهاية السنة المالية الحالية، نظرا لعدم وجود فرع في تلك القطعة، ومواكبة للكثافة السكانية وتلبية لاحتياجات المساهمين، وسيتم وضع خدمات وأنشطة استثمارية في الفرع لخدمة احتياجاتهم، ما سيعزز من الملاءة المالية ويرفع نسبة الإيرادات.



وفيما يخص خطط الجمعية الإنشائية أوضح أننا نسعى لأخذ موافقات لإنشاء فرع مؤقت لخدمة مراجعي مستشفى العدان.