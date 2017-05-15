«الشؤون» خصصت إدارة للعمل التطوعي و167 فريقاً سجلت في مشروع «بادر»

السماح بجمع التبرعات لمن لديه ترخيص

بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.مطر المطيري ان أعدد الفرق التطوعية التي سجلت في مشروع «بادر» بلغت 167 فريقا، موضحا انه في البداية كان لدى الوزارة توجه بوجود قانون خاص للعمل التطوعي في الكويت وبعد التشاور مع «الفتوى والتشريع» ومجلس الوزراء ارتأت «الشؤون» ان تخصص له بابا ضمن قانون العمل المشترك للجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش افتتاح المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول مجلس التعاون صباح أمس في قاعة المسيلة بفندق الجميرا الذي يستمر خلال الفترة من 14 الى 15 الجاري.

وبين المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش المنتدى ان الكويت ستسعى خلال المنتدى ان يكون هناك لجنة مشتركة او ادارة خاصة في تنسيق العمل التطوعي بين دول مجلس التعاون تكون مسؤولة عن تنسيق وتوحيد العمل المشترك بين الدول، لاسيما فيما يتعلق بجمع التبرعات وحملات اغاثة الدول المنكوبة بهدف ان يكون العمل موحد وتحت مظلة مجلس التعاون وهذا ما ستسعى اليه الكويت.

واشار الى ان الكويت كانت سباقة في مجال تنظيم العمل التطوعي حيث قامت الوزارة بالكثير من الخطوات التنفيذية ومنها مشروع بادر لتسجيل فرق العمل التطوعية، ووصل عدد الفرق الى 167 فريقا، كما قامت وزارة الشؤون في تخصيص ادارة مختصة بهذا الامر.

واكد على ان وزارة الشؤون لا يوجد لديها مانع ان تقوم فرق العمل التطوعي في جمع التبرعات شرط ان تحصل على ترخيص من ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات ويكون مشروع جمع التبرعات تحت مظلة احدى الجمعيات الخيرية.

واشار الى ان الشؤون ستخصص باب لتنظيم العمل التطوعي ضمن مشروع القانون المشترك للجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام.

وعن السماح للجمعيات الخيرية وفرق العمل التطوعي بجمع التبرعات في شهر رمضان، أكد المطيري ان ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون هي من يمنح التراخيص الخاصة بجمع التبرعات وفق القانون واللائحة التنفيذية والضوابط والشروط، وبالتالي اي فريق لديه ترخيص من «الشؤون» ويتقدم بمشروع لجمع التبرعات تحت مظلة احدى الجمعيات الخيرية لا يوجد مشكلة في منحه ترخيصا، علما ان فرق العمل التطوعي يسمح لها وفق اللائحة المنظمة بعد مرور ستة شهور على الترخيص فتح حساب بنكي.

واضاف: وكما تعلمون اننا في الكويت نتحرى الدقة في مسألة جمع التبرعات ولا نسمح بها الا وفق آلية منظمة للعمل الخيري وعبر موافقة مسبقة وحتى الأشخاص المسؤولين عن جمع التبرعات يجب ان يحصلوا على موافقة من وزارة الشؤون للقيام بعملهم بعد حصولهم على كروت وبطاقات خاصة بعملهم، لافتا الى ان الهدف من تنظيم المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول الخليج هو تنفيذ احدى استراتيجيات ورؤى خادم الحرمين الشريفين التي اقرت في ديسمبر 2015، حيث تقدم خلال الجلسات محاضرات وورش عمل واوراق علمية لتفعيل العمل التطوعي، موضحا ان الكويت كانت سباقة في هذا المجال، حيث قامت الوزارة بالكثير من الخطوات التنفيذية ومنها مشروع «بادر» لتسجيل فرق العمل التطوعية كما قامت «الشؤون» بتخصيص ادارة لهذا الشأن.