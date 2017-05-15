حنان عبدالمعبود

أكدت وكيل وزارة الصحة لشئون الصحة العامة د. ماجدة القطان أن ورشة عمل التقييم الخارجي للوائح الصحية الدولية في الكويت تمت بالتعاون مع معظم قطاعات الدولة المختلفة، لافتة الى أن الورشة سبقتها ورش تحضيرية منذ عدة شهور وتحضيرات عن طريق المكتب الاقليمي ومنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في تصريح للقطان على هامش تدشين ورشة العمل بفندق سيمفوني لافتة الى أن وزارة الصحة قامت بتنظيم الدورة للتقييم وبعدها سيتم اعداد تقرير كامل ومفصل يقدم الى وزارة الصحة من قبل منظمة الصحة العالمية يتم فيه التعرف على نقاط الضعف التي يجب تقويتها في بعض القطاعات ونقاط القوة التي يجب الاستمرار بها.

وأضافت أن اللوائح تم إقرارها عام 2005 وأخذتها الدول على عاتقها لتنفيذها، وهذا ليس بسهل، ما جعل الدول تتأنى فيها نظرا لأنها تتعلق بعلاقات وحدود مع جميع الدول، حيث يعمل العالم كوحدة واحدة بتنظيم لعدم وفادة الأمراض والأوبئة، وكذلك حال الطوارئ النووية أو الاشعاعية أو الكيميائية، وكيفية تعامل الدول بعضها مع البعض، وكذلك تجنب انتشار هذه الظواهر.

وعن التقييم بعد 12 عاما من إقرار اللوائح وان كان هذا متأخرا، أكدت القطان أن هذا لا يعتبر متأخرا، حيث كان هناك ترتيب بين دول مجلس التعاون، وعلى الرغم من أنه التقييم الأول الا أنه سبقه العديد من الورش لإعطاء مفهوم الدور لكل جهة وهو يخص جميع قطاعات الدولة من جمارك وداخلية ومختبرات، وهذه العلاقة تحتاج الى تواصل وورش عمل مشتركة، مبينة أن هذا التقييم يعد تفعيلا لدور مهم للتحكم في وفادة الأمراض لتكون لدينا قوة داخلية وخارجية لمواجهة الحالات الطارئة.