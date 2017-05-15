وضعنا أكثر من خطة للتعامل مع الزحام فرج ناصر

أكد مدير ادارة الطيران المدني يوسف الفوزان ان الادارة تواجه تحديا كبيرا خلال فترة الصيف الحالي، حيث ان استعداداتها لهذا العام تختلف اختلافا كليا عن السنوات السابقة، فهناك اربعة مواسم تواجهها الادارة، وهي شهر رمضان، والعمرة، وعطلة عيد الفطر والعودة منها، وموسم الحج، مؤكدا انه موسم ضاغط من جميع النواحي، ولذلك تم وضع خطة من القيادة العليا بهذا الشأن تفاديا للزحمة ومحاولة للتغلب عليها.

واضاف ان ادارة الطيران المدني والجهات العاملة في المطار وضعت اكثر من خطة استعدادا لهذه المواسم بهدف تقديم جميع الخدمات والمساعدات والاستشارات للمسافرين سواء في الوصول أو الإقلاع أو حتى الترانزيت.

وأكد الفوزان أن هناك اجتماعات تتم بشكل دوري بين إدارة الطيران المدني والجهات العاملة في المطار، وكذلك وزارة الداخلية التي لا تدخر جهدا في تقديم ما هو أفضل خاصة أنها تقع عليها المسؤولية الكبيرة في حفظ الأمن.

وقال ان ادارة الطيران المدني طلبت من الهيئة العامة للشباب تزويدها بعدد كبير من المتطوعين للمساعدة خلال هذه الاستعدادات وتغطية جميع الأماكن الموجودة في المطار.

ولفت الى ان عدد الرحلات بين الإقلاع والوصول من يونيو حتى سبتمبر المقبل يبلغ عددها نحو 40751 رحلة كما يبلغ عدد المسافرين خلال هذه الفترة 5251772 مسافرا، فيما تبلغ حمولة الشحن 77468 طنا.



ودعا المسافرين الى التأكد من صلاحية جوازات السفر والبطاقة المدنية للسفر للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة بطاقات الاطفال ووجود الصورة الشخصية للطفل في البطاقة.



وأشار الى ان على المسافرين التواجد في المطار قبل الإقلاع بـ 3 ساعات على الأقل تفاديا للزحمة داخل وخارج المطار، مشيرا الي ان إغلاق الكاونتر الخاص باستقبال الحقائب سيغلق قبل ساعة من موعد الإقلاع.