أعلن المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنه سيبدأ في تلقي طلبات الراغبين في اللالتحاق في «برنامج التطوع الصيفي 2017» من الثامنة من صباح الأربعاء المقبل 17 مايو الجاري حتى الواحدة بعد ظهر الثلاثاء 23 مايو.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة للمركز العلمي عبدالعزيز الدعيج إن المجال مفتوح للكويتيين مواليد الأعوام 2000 و2001 و2002 لتقديم طلباتهم خلال الفترة المذكورة عبر موقع المركز العلمي الإلكتروني www.tsck.org.kw فقط ولن يتم قبول أي طلب يتم تسليمه باليد في المركز العلمي.

واضاف أن برنامج التطوع الصيفي في المركز العلمي هو من البرامج المميزة التي يرغب فيها الشباب الكويتي من الجنسين ممن يبحثون عن الفائدة والخبرة أثناء العطلة الصيفية، حيث يقام البرنامج الذي ينظمه المركز العلمي للعام السابع عشر على التوالي خلال الفترة من 2 يوليو حتى 26 أغسطس بإذن الله.

وقال الدعيج ان المركز العلمي يعتذر عن تلقي أي طلبات لمتطوعين شاركوا في البرنامج التطوعي في سنوات سابقة وذلك حرصا من إدارة المركز العلمي على اتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المتطوعين للمشاركة في هذا البرنامج.



كما سيتم استبعاد طلبات المتقدمين المنخرطين في فصول صيفية دراسية، أو يخططون للسفر أثناء فترة البرنامج التطوعي، أو سينضمون لبرنامج تطوعي لجهات أخرى حيث يتطلب البرنامج التطوعي من المتقدم التفرغ الكامل للتطوع في المركز العلمي.



وفي حال استيفاء المتقدم للشروط فإن الأولوية ستكون حسب تاريخ تقديم الطلب.

وأضاف أن قبول الطلب لا يعني قبول المتقدم في البرنامج، حيث إن المقابلات الشخصية التي تجريها الإدارات المختلفة والمشرفة على برنامج التطوع.



مشيرا الى أن العمل التطوعي في المركز العلمي سيكون بحسب الجداول التي تعدها كل إدارة على حدة لمتطوعيها، والذي سيتضمن فترات عمل صباحية ومسائية بالإضافة للعمل في عطل نهاية الاسبوع في الإدارات التالية: إدارة التسويق والعلاقات العامة (مساعد زوار)، قاعة الاستكشاف والتعليم (مرشد علمي)، محل الهدايا (مبيعات) وإدارة الأحياء البرية والبحرية (الأكواريوم).